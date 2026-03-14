Piłka nożna. Klasa Okręgowa startuje pełną parą

W Polonii Płoty przed rundą wiosenną panują bojowe nastroje. Fot. archiwum

Rozmowa z Marcinem Stopą, prezesem Polonii Płoty

Przed tygodniem rozegrano zaległe mecze rudy jesiennej piłkarskiej Klasy Okręgowej, a w ten weekend rusza już na dobre runda wiosenna. Polonia Płoty jest wiceliderem Klasy Okręgowej Grupy 1, choć przez zimę była liderem. W zaległym spotkaniu Kotwica Kołobrzeg pokonała Orła Łoźnicę 4:0 i teraz ona przewodzi ligowej stawce.

- Jak ocenia pan poziom rozgrywek, w których występujecie?

- Bardzo wysoko. W naszej grupie są bardzo silne zespoły, jak Kotwica Kołobrzeg i Flota II Świnoujście. Jest jeszcze kilka mocnych drużyn, ale musiałbym wymienić połowę ligi.

- Co wydarzy się na koniec sezonu, które miejsce zajmie Polonia?

- Moje przewidywania na koniec sezonu to miejsce w pierwszej trójce. Ciężko będzie być pierwszym, gdyż dla Kotwicy jest to cel numer jeden, a dla nas tylko szansa.

- Czy jesteście gotowi na awans do IV ligi? Ostatni raz graliście tam w sezonie 2020/2021.

- Obecnie najważniejsze są dla nas dobre wyniki drużyny i zwycięstwa, które przyciągają kibiców na mecze. Myślę, że mamy szanse awansować do IV ligi, sportowo oraz organizacyjnie jesteśmy na to przygotowani, lecz konkurencja jest bardzo duża. W tym sezonie nasze wyniki znacząco się poprawiły, gdyż wzmocniliśmy skład, którym kieruje teraz trener Krzysztof Kubacki.

- Wspomniał pan o trenerze Kubackim. Jak się układa współpraca między wami i czy nie obawia się pan, że po sezonie szkoleniowiec odejdzie z klubu, ponieważ często zmienia miejsce pracy?

- Współpraca z Kubackim układa się bardzo dobrze. Jest to jeden z najlepszych szkoleniowców, z którym miałem przyjemność współpracować. Trener jest bardzo zadowolony z naszych warunków oraz kadry. Myślę że zostanie u nas na dłużej.

- Jakie były zmiany kadrowe w przerwie zimowej?

- Przyszedł do nas Kamil Lewandowski z Pomorzanina Nowogard, Igor Bakiszau z Korony Stuchowo i Bartosz Sobinek, który był wolnym zawodnikiem. Oprócz tego wypożyczyliśmy ze Sparty Gryfice Huberta Zarzyckiego. Odszedł Konrad Data, Krystian Wałęga poszedł do Błękitnych Trzygłów, a Dawid Dziewoński wrócił po wypożyczeniu do swojego macierzystego klubu Zorzy Dobrzany.

- A jak finansowo radzi sobie Polonia Płoty? Ostatnia dotacja z gminy to 65 tysięcy złotych.

- Drużyna seniorska otrzymała takie pieniądze. Nie jest to duża suma, ponieważ wydatki na trenera, koszty związkowe, transport oraz za korzystanie z obiektów, mogą przekroczyć wymienioną kwotę. Drużyny młodzieżowe otrzymały 115 tysięcy złotych. Boisko, na którym rozgrywamy mecze należy do Gminy Płoty, a współpraca między nami wygląda bardzo dobrze.

- Z którym klubem najbardziej rywalizujecie w regionie?

- Największa rywalizacja oraz walka jest ze Spartą Gryfice. Pojedynki między nami zawsze były zacięte i traktowane są jak derby. Sparta po słabym początku znacząco poprawiła wyniki w IV lidze.

- Jak wyglądają w waszym klubie warunki treningowe i szkolenie młodzieży?

- Szkolenie młodzieży mamy bardzo dobre, gdyż pracują u nas młodzi i uzdolnieni trenerzy. Brakuje nam jedynie grupy juniora, lecz od nowego sezony chcemy taki zespół utworzyć. Warunki do trenowania są bardzo dobre. Mamy halę sportową, boisko główne trawiaste, euroboisko oraz orlik. Nasze warunki chwalą inne drużyny, które przyjeżdżają do nas na obozy.

- W tym roku Polonia będzie obchodziła 70-lecie istnienia. Czego można spodziewać się ze strony klubu?

- W tym roku obchodzimy 70-lecie i wspólnie z Gminą Płoty oraz naszym Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu zamierzamy hucznie to ukoronować. Na pewno będą atrakcje dla kibiców, ale nie tylko. Jednak jest jeszcze za wcześnie żeby o tym pisać.

- Dziękujemy za rozmowę. ©℗

Paweł REICHELT

