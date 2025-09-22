Piłka nożna. W Ekstralidze kobiet wygrana Pogoni z Lechem

Pogoń wygrała czwarty mecz w sezonie

W 6. kolejce Orlen Ekstraligi kobiet piłkarki nożne Pogoni Szczecin pokonały na wyjeździe Lech Poznań UAM 3:1, choć do przegrywały 0:1.

Lech Poznań UAM - Pogoń Szczecin 1:3 (1:0); 1:0 Kwiatkowska (27), 1:1 Łaniewska (48), 1:2 Okoniewska (77), 1:3 Giętkowska (89).

Pogoń: Radkiewicz - Łaniewska (Okoniewska), Brzozowska, Radochońska (Dębowska), Dyguś, Legowski, Zając (Zgrzeba), Giętkowska, Świrska (Yosue), Poļuhoviča (Cook), Choi

Od początku inicjatywę posiadały szczecinianki, lecz duża liczba dośrodkować nie zagrażała bramce poznanianek. Konkretniejsze były gospodynie i w 27. minucie objęły prowadzenie. Pogoń podeszła wyżej pod przeciwniczki, ale niewiele to pomogło i po wymianie podań Aleksandry Kuśmierczyk z Oliwią Związek, Kuśmierczyk dograła piłkę w pole karne, a Marta Kwiatkowska pokonała Natalię Radkiewicz. Jeszcze przed przerwą z bliska uderzała Anastasija Poļuhoviča, lecz wprost w Jagodę Sapor. Z drugiej strony strzelała Kuśmierczyk i po interwencji Radkiewicz piłka odbiła się od poprzeczki i wyszła na rzut rożny.

Druga połowa należała już do Pogoni. W 48. minucie Karolina Łaniewska strzałem z dystansu doprowadziła do wyrównania. W 77. minucie ekipa z grodu Gryfa wyszła na prowadzenie. Z prawej strony boiska piłkę dośrodkowała Zuzanna Radochońska, a akcję strzałem głową wykończyła Kornelia Okoniewska. W przedostatniej minucie Zofia Giętkowska wbiegła z piłką w pole karne i pewnym strzałem ustaliła wynik spotkania.©℗ (PR)