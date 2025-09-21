Piłka nożna. Przegrana Pogoni z Lechią - nieudany debiut Grzegorczyka [FILM]

Fot. Pogoń Szczecin SA

Pogoń po raz pierwszy w tym sezonie przystąpiła do walki o ligowe punkty pod wodzą Tomasza Grzegorczyka, który tymczasowo zastąpił na stanowisku zdymisjonowanego Roberta Kolendowicza. Debiut byłego asystenta nie wypadł pomyślnie i Pogoń po raz drugi w tym sezonie przegrała przed własną publicznością.

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 3:4 (2:1); 1:0 Molnar (24), 1:1 Mena (29), 2:1 Juwaera (39), 2:2 Żelizko (53),2:3 Loncar (76-samobójcza), 2:4 Sezonienko (90)

3:4 Ulvestad (90)

Pogoń : Cojocaru – Koutris (82, Ali), Huja, Loncar, Wahlqvist – Biegański (60, Pozo), 90. Ulvestad, Greenwood (82, Przyborek), Juwara, Grosicki (60, Mukairu) - Molnar (82, Kostorz)

Po burzliwym tygodniu, w którym Pogoń nie tylko rozstała się z trenerem Kolendowiczem, ale też dokonała głośnych transferów Benjamina Mendy i Husseina Ali, na niedzielnym meczu z Lechią na szczecińskim stadionie pojawił się komplet publiczności. Kibice obejrzeli emocjonujący i dramatyczny mecz zakończony porażką Pogoni

W niedzielnym meczu w barwach Pogoni zadebiutowali Rajmund Molnar, na ostatnie minuty pojawił się pozyskany przed kilkoma dniami Hussein Ali. Po kontuzji do składu wrócił też Fredrik Ulvestad. Węgierski napastnik przywitał się z PKO BP Ekstraklasą pięknym golem. Pełne 90 minut spędził na boisku Ulvestadt, który był widoczny w środku pola i w końcówce meczu wykorzystał karnego.

Już dwie pierwsze akcje meczu przyniosły celne strzały na bramki Pogoni i Lechii. To był przedsmak emocji, jakie dostarczyli kibicom piłkarze obu drużyn. Pogoń dwukrotnie w tym spotkaniu prowadziła, Cojocaru obronił rzut karny, ale i tak decydujące ciosy zadała Lechia. Po strzale Kurnikowskiego piłkę do własnej bramki skierował Loncar, a pierwsze w tym sezonie wyjazdowe zwycięstwo Lechii przypieczętował rezerwowy Sezonienko.

W niedzielnym meczu akcje przenosiły się spod jednej pod drugą bramkę. Prowadzenie dał Molnar wykorzystując kapitalną asystę świetnie w tym meczu prezentującego się Greenwooda. Pięć minut później Lechia wyrównała po golu Meny. Pogoń przed przerwą po asyście Grosickiego i strzale Juwary kolejny raz wyszła na prowadzenie. Po przerwie Pogoń nie była już tak groźna, a tymczasem Lechia niezwykle skuteczna. Żelizko doprowadził do wyrównania, potem Loncar skierował piłkę do własnej siatki, a następnie Sezonienko dopisał na koncie Lechii czwartego gola. W doliczonym czasie gry, a arbiter przedłużył mecz o 10 minut, rzut karny wykorzystał Ulvestad. To jednak nie odwróciło losów meczu.

(woj)