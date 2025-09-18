Piłka nożna. Reprezentant Iraku Hussein Ali nowym zawodnikiem Pogoni!

Hussein Ali w towarzystwie dyrektora generalnego Pogoni Tana Keslera. Fot. Pogoń Szczecin SA

23-letni reprezentant Iraku Hussein Ali został nowym piłkarzem ekstraklasowej Pogoni Szczecin i związał się z naszym klubem 3-letnią umową, z opcją jej przedłużenia o kolejny rok, a na Twardowskiego, już po zamknięciu transferowego okienka, trafił jako tzw. wolny zawodnik.

Ali przyszedł na świat 1 marca 2002 roku w szwedzkim Malmö. Jest prawym obrońcą, ale może też występować jako prawy pomocnik. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w klubie ze swojego rodzinnego miasta, Malmö FF. W 2019 roku przeniósł się do innego zespołu z najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji – Orebro SK. W barwach tego klubu w latach 2019-22 rozegrał łącznie 63 spotkania, w których zanotował 3 asysty.

Przez ostatnie trzy lata był piłkarzem drużyny z holenderskiej Eredivisie – SC Heerenveen. Na holenderskich boiskach rozegrał 31 meczów. W latach juniorskich reprezentował młodzieżowe drużyny Szwecji. Na swoim koncie ma mecze w kadrach do lat 17, 19 i 21. Od 2023 roku regularnie jest natomiast powołany do pierwszej reprezentacji Iraku, czyli kraju, z którego wywodzą się jego rodzice i zanotował 20 oficjalnych meczów, w których strzelił jednego gola. 11 czerwca 2024 roku trafił do siatki w wygranym 3:1 meczu eliminacyjnym mistrzostw świata przeciwko Wietnamowi. W Pogoni będzie występował z numerem 15 na koszulce.

Jak poinformował nasz klub, Husein Ali to zawodnik dobrze wyszkolony technicznie, który dysponuje dużą wytrzymałością i umiejętnością podłączania się do akcji ofensywnych swojego zespołu. Irakijczyk jest dynamiczny, mobilny i potrafi wychodzić z piłką spod pressingu rywala. Posiada naturalną skłonność do gry wzdłuż linii bocznej. (oprac. mij)