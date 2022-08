Piłka nożna. UEFA ukarała Pogoń

W trakcie meczu doszło do awantury między kibicami pod sektorem zajmowanym przez polskich fanów. Według informacji przekazanej do UEFA przez organizatorów meczu kibice Pogoni przewrócili płot, niszczyli infrastrukturę stadionową, a nawet wyciągnęli noże. Według duńskich mediów w trakcie zajść rannych zostało dwóch policjantów. Zatrzymany został też jeden polski uczestnik incydentu. 46-latek został skazany w trybie przyspieszonym na 3 miesiące pozbawienia wolności, a po odbyciu kary zostanie deportowany i będzie miał też 6-letni zakaz przyjazdu do Danii.

Komentarze

? 2022-08-11 15:21:51 @aha:od przestrzegania litery prawa sa odpowiednie sluzby niezależnie kto z jakiego kraju jest,Najlepsza byla by sprawiedliwosci taka ze kibole robia co chca, demoluja co chca i nie musza placic ,popieram tez legalne ustawki niech sie sami miedzy soba leja dla dobra kraju i spoleczenstwa.dlaczego ktos im w tym przeszkadza @Euro obiektywizm.: zawsze masz prawackie organizacje na ruskim mirze,polskie kluby dobrowolnie ucześtnicza w rozgrywkach uefa czy na sile?

. 2022-08-11 15:18:12 @krótko- taa oni ci zaplaca, szkoda ze u siebie w domu ,na swoim prywatnym terenie tego nie odpalaj, tylko na stadionie .Miasto zbbudowało na 40 letni kredyt za 400 baniek stadion dla prywatnej spolki akcyjnej, miesieczna dzieżawa 60 tysiecy zł, zwroci sie to wszystko za 300 lat, juz na tym miejscu bedzie 5 nowych stadionow, interes zycia dla kilku tysiecy kibicow ktorzy na dodatek zamiast zarabiac to narazaja miasto i klub na straty ,dramat

sp 2022-08-11 15:17:13 kara 3 meczy wyjazdowych w pucharach - to w polskich warunkach ze 20 lat

Euro obiektywizm. 2022-08-11 15:06:48 Wiceprzewodniczącym Wydziału Dyscypliny UEFA jest Duńczyk Jim Hansen, który wiele lat temu był piłkarzem duńskiego klubu Broendby. Zero zaskoczenia. Unia Europejska, UEFA, TSUE itd. to lewackie organizacje, w których o wszystkim decydują Niemcy, Francuzi i małe państewka podporządkowane Niemcom, czyli Dania, Holandia i Belgia. Polska to dla nich kraj trzeciej kategorii, tania siła robocza i rynek zbytu. I te "pomyłki" sędziów przeciw polskim klubom.

Nie dziwi 2022-08-11 15:04:31 Oto sprawiedliwość i obiektywizm mafijnych struktur juefa

aha 2022-08-11 14:59:21 Czyli jak Duńczycy demolują Szczecin, to spoko, nie ma problemu. Ale jak Szczecinianie zrobili zadymę w Danii, to nie tylko muszą zapłacić karę, ale jeszcze pokryć straty. To się nazywa sprawiedliwość. Mam nadzieję ze Pogoń się odwoła.