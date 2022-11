Piłka nożna. 5 grudnia rozpoczęcie przygotowań Pogoni, 28 stycznia inauguracja z Widzewem

Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA opublikował terminarz 18. kolejki (czyli pierwszej rewanżowej) piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, a trzecia w tabeli Pogoń Szczecin na wiosenną inaugurację zmierzy się w Łodzi z zajmującym IV lokatę Widzewem (na Twardowskiego portowcy wygrali 2:1, dlatego klasyfikujemy ich wyżej od łodzian). Mecz ten rozpocznie się w sobotę 28 stycznia o godz. 17.30, a bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć w telewizji publicznej (TVP Sport).

Inauguracja piłkarskiej wiosny nastąpi jednak dzień wcześniej, bo w piątek 27 stycznia odbędą się dwa mecze: Miedź Legnica - Radomiak Radom (godz. 18) i Stal Mielec - Lech Poznań (godz. 20.30). W sobotę oprócz meczu portowców odbędą się jeszcze dwa pojedynki: Warta Poznań - Raków Częstochowa (godz. 15) i Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin (godz. 20). W ostatnią niedzielę stycznia zagrają: Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok (godz. 12.30), Legia Warszawa - Korona Kielce (godz. 15) oraz Lechia Gdańsk - Wisła Płock (godz. 17.30), a kolejkę zakończy poniedziałkowy pojedynek: Cracovia Kraków - Górnik Zabrze (godz. 19).

Aby dobrze przygotować się do spotkań rewanżowych, szczecinianie rozpoczną przygotowania już w najbliższy poniedziałek 5 grudnia, a po urlopach przez pierwsze dwa dni piłkarze przeprowadzać będą badania lekarskie i testy wydolnościowe. Pierwsze zajęcia piłkarskie zaplanowano na środę 7 grudnia.

Kibiców najbardziej interesuje, czy zimą dojdzie do zmian w kadrze Pogoni. Od osoby najbardziej kompetentnej, czyli Dariusza Adamczuka (szef pionu sportowego) nie udało nam się uzyskać informacji w tej materii, ale jedna z osób związanych z klubem, która zazwyczaj jest dobrze poinformowana, ujawniła nam, że prowadzone są rozmowy transferowe, a w ich efekcie powinno dojść do wzmocnienia drużyny, a szczególnie formacji defensywnej, czyli że więcej będzie zakupów niż ewentualnych rozstań.

Informowaliśmy już w połowie listopada, że Pogoń zainteresowana jest pozyskaniem stopera i lewego obrońcy, którzy są reprezentantami Szwecji i Grecji. Przypomnijmy, że chodzi tu o 26-letniego Szweda Rolfa Linusa Wahlqvista, który do tej pory 6 razy wystąpił w reprezentacji swojego kraju. Jest to prawonożny środkowy obrońca mierzący 185 cm, czasami występujący także na prawej pomocy. Poważniejszą sportową karierę rozpoczynał w juniorskich zespołach z miasta Norrköping, gdzie się urodził, a następnie trafił do pierwszej drużyny IFK Norrköping, skąd w lipcu 2018 roku przeszedł do niemieckiego Dynama Drezno, a w sierpniu 2020 roku powrócił do IFK Norrköping. Przymiarki do tego transferu można wiązać z osobą obecnego trenera portowców, Szweda Jensa Gustafssona. Drugim ewentualnym wzmocnieniem może być piłkarz Olympiakosu Pireus, reprezentant Grecji 27-letni Leonardo Koutris, lewy obrońca, posiadający także brazylijskie obywatelstwo, gdyż urodził się w Ameryce Południowej. Koutris jest wychowankiem greckiego klubu Ergotelis, a później grał w PAS Giannina i Realu Mallorca. Ostatnio w latach 2020-2022 przebywał na wypożyczeniu w Fortunie Duesseldorf, w której zagrał łącznie 29 meczów i zanotował 3 asysty. Jest 7-krotnym reprezentantem Grecji i ma za sobą występy w Lidze Mistrzów w sezonie 2017/2018. Obrońca zmagał się z zerwaniem więzadeł krzyżowych, przez które musiał pauzować od marca do grudnia 2020 roku. Przed tą poważną kontuzją znajdował się na liście życzeń Benfiki Lizbona i był łączony z transferem do West Hamu United. Wtedy Olympiakos Pireus żądał co najmniej 10 milionów euro. Pozyskaniem Greka zainteresowany jest także lider PKO BP Ekstraklasy Raków Częstochowa... (mij)