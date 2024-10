Piłka nożna. Tłumnie na Don Bosco Arenie [GALERIA]

Na Don Bosco Arenie było aż 12 małych boisk. Fot. Marzena SIKORA

W sobotę na terenie Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Ku Słońcu, czyli na popularnej wśród najmłodszych piłkarzy Don Bosco Arenie, odbył się Piłkarski Festiwal Skrzatów, którym był turniej piłki nożnej dla dzieci z województwa zachodniopomorskiego w wieku od 5 do 6 lat.

W zorganizowanym z dużym rozmachem turnieju wzięły udział aż 62 zespoły (ponad 500 najmłodszych sportowców!), które rozgrywały swoje mecze na 12 wyśmienicie przygotowanych boiskach. W całej dziecięcej imprezie nie brakowało sportowych emocji i boiskowych zwrotów akcji, ale przede wszystkim dla skrzatów był to czas radosnej zabawy, lecz także było to okazją do nauki wartości sportowych. Nic w tym dziwnego, bo organizatorom wydarzenia z Salezjańskiej Organizacji Sportowej, czyli Stowarzyszenia Lokalnego SALOS Szczecin, od lat przyświeca szczytne hasło patrona, Świętego Jana Bosko, że „wychowanie jest sprawą serca", a motto to często powtarza nam prezes szczecińskiego klubu ksiądz Tadeusz Balicki.

(mij)