Piłka nożna. Szczecińskie mistrzynie wracają do gry

Piłkarki Pogoni bronić będą w tym sezonie zdobytego w poprzednich rozgrywkach tytułu mistrzyń Polski. Fot. Pogoń Szczecin

Kobieca Pogoń zainauguruje w sobotę nowy sezon w ekstralidze kobiet. Rywalem będzie w sobotnie południe Górnik Łęczna (godz. 12, boisko 3 przy ul. Karłowicza). Po ubiegłorocznym mistrzostwie Polski aspiracje są w tym sezonie równie wysokie. Potwierdzają to transfery przeprowadzone przez szczeciński klub.

Przed startem sezonu kontrakty z Pogonią podpisały - reprezentantka Grecji Niki Michalopoulou, młodzieżowa reprezentantka Polski Alexis Legowski, a kontrakt przedłużyła m.in. Jaylen Crim.

W ostatnim tygodniu przed inauguracyjnym meczem z Górnikiem Łęczna piłkarki odbyłya sześć treningów. W poprzedni weekend rozegrały też ostatni sparing przegrywając z mistrzyniami Slavią Praga 0:3. Wcześniej drużyna rozegrała gry kontrolne z niemieckim RB Lipsk i Unionem Berlin.

Sprawdziany z europejskimi zespołami nie był przypadkowe. To element przygotowań do debiutu w Lidze Mistrzyń. Rywalem Pogoni w półfinale turnieju kwalifikacyjnego w ramach 1. rundy eliminacji do UEFA Women's Champions League będzie francuski Servette Football Club Chênois Féminin, spotkanie odbędzie się 4 września.

(woj)