Piłka nożna. Strajk piłkarzy Pogoni!

Piłkarze Pogoni wyszli w sobotę na trening, ale po jednym okrążeniu boiska powrócili do szatni... Fot Ryszard PAKIESER

Piłkarze występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin mieli mieć w sobotę pierwszy trening, ale trudno to nazwać treningiem, bo zajęcia trwały jedynie minutę, po czym zawodnicy powrócili do szatni, na znak protestu, bo podobno nie otrzymują wszystkich należnych wynagrodzeń...

Klub od jakiegoś czasu informuje o problemach i ponoć z tego powodu poszukuje inwestora strategicznego, który przejąłby pakiet kontrolny akcji w spółce akcyjnej Pogoń Szczecin. Są to jednak tylko działania pozorowane, bo właściciele spółki wcale nie chcą się z nią rozstawać, gdyż przynosi im ogromne zyski. Ostatnio wydany został komunikat, że fiaskiem zakończyły się negocjacje z kanadyjskim multimilionerem, ale na zakończenie dodano, że prowadzone są rozmowy z kolejnym chętnym. My jedna, a także wszyscy realnie oceniający sytuację, wiedzą już jednak, że także te negocjacje zakończą się fiaskiem, a to z tego prostego powodu, że choć spółka ponosi ogromne straty, to jednak jej akcjonariusze tak naprawdę osiągają kolosalne zyski, które trudno by porównać nawet z najkorzystniejszymi lokatami w bankach...

Pogoń ma ogromne przychody, nieporównywalne do tych w przeszłości (Canal+, TVP, PZPN, Gmina Miasto Szczecin, mnóstwo sponsorów, pełny stadion na niemal wszystkich meczach i kwitnąca sprzedaż klubowych pamiątek), a wydatki mniejsze niż przed laty, bo odeszło wielu piłkarzy z wysokimi kontraktami (ostatnio Benedikt Zech, a nieco wcześniej: Kóstas Triantafyllópoulos, Kryspin Szcześniak, Jakub Bartkowski, Luís Mata, Bartłomiej Mruk, Damian Dąbrowski, Jean Carlos Silva, Kamil Drygas, Michał Kucharczyk, Pontus Almqvist, Sebastian Kowalczyk, Mateusz Łęgowski, Kacper Kostorz, Paweł Stolarski, Mariusz Fornalczyk, Bartosz Klebaniuk, Luka Zahovič i praktycznie także Dante Stipica, a nie tak dawno m.in.: Adam Buksa, Kamil Wojtkowski, Jakub Piotrowski, Sebastian Walukiewicz, Kacper Kozłowski, Adrian Benedyczak czy Marcin Listkowski). Skąd więc wzięła się zła kondycja finansowa spółki? Jeśli Pogoń ma roczne przychody rzędu 60 mln zł, a wydatki ekstraklasowych klubów z kadrą znacznie liczebniejszą niż w Szczecinie są na poziomie 30-40 mln zł, to czemu Duma Pomorza ostatnio w rocznych bilansach wykasuje wielomilionowe straty, choć jeszcze całkiem niedawno, mając na liście płac zdecydowanie więcej klasowych zawodników, mogła pochwalić się zyskami na koniec roku obliczeniowego...? Pogoń mając przychody pozwalające z nawiązką utrzymać drużynę, a nawet dokonać transferów, których nie dokonuje, zaciąga długoterminowe pożyczki, które musi spłacać z ogromnymi odsetkami. Są też chyba inne przypadki niegospodarności, jeśli koszty przekraczają rekordowe w ostatnich czasach przychody.

Problem świetnie zdefiniował jeden z naszych Czytelników w komentarzu pod artykułem o Pogoni i przytaczamy jego wpis w oryginalnej formule:

ksiegowy

2025-01-03 19:01:41

odsetki ustawowe to około 14 procent, jak ktos pozyczy 20 mln, to oprócz zwrotu tej kwoty, za tylko jeden rok zarobi 2,8 mln zł odsetek na czysto. A jak opóźni się spłata, to są jeszcze dodatkowe odsetki za zwłokę i zarobek pożyczającego jeszcze większy. Jak pożyczka długoterminowa np na 3 lata, to zyski pożyczającego pomnóżmy przez 3. Pogoń ma przychody roczne ok 60 mln a według mnie utrzymanie klubu kosztuje ok 40 mln zł więc powinien być zysk 20 mln, a klub podaje ze ma ponad 20 mln długu...

Może trochę tu uproszczeń, ale niestety, puentą jest fakt, że znowu będziemy musieli rozpoczynać piłkarską w przygodę w Szczecinie od B Klasy, jak to już przerabialiśmy po spalonej ziemi zostawionej przez Antoniego Ptaka...

