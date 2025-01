Piłka nożna. Strajk trwa, Pogoń ciągle nie trenuje

- Wierzę, że to pomoże nam piłkarzom i całemu klubowi - powiedział Kamil Grosicki, kapitan Pogoni. Fot. PAP/Marcin Bielecki

Piłkarze Pogoni Szczecin nie wyszli na wyznaczony w niedzielne przedpołudnie trening. Pojawili się na stadionie i po krótkim pobycie na obiekcie odjeżdżali. Deklarują, że na planowany od wtorku obóz w tureckim Belek się jednak wybierają.

Przygotowania Pogoni do wznowienia rozgrywek rozpoczęły się w piątek 3 lutego. Wtedy piłkarze przeszli kompleksowe badania. Następnego dnia mieli rozpocząć zajęcia na boisku. Do tego nie doszło. Piłkarze, zamiast trenować, wyszli na krótki spacer wokół boiska i powrócili do szatni. W niedzielę o godz. 11 mieli wyznaczony kolejny trening, na który nie wyszli w ogóle. Przyjechali na stadion, poszli do szatni i po kilkudziesięciu minutach wyjeżdżali.

Nie chcieli rozmawiać na temat protestu.

„Nie trenujemy. To nasza demokratyczna decyzja” - powiedział krótko Alex Gorgon, opuszczając stadion.

Zgodnie z harmonogramem przygotowań "Portowcy" we wtorek, 7 lutego, maja pojechać na obóz do tureckiego Belek. Gorgon przyznał, że drużyna do Turcji pojedzie. Kilkanaście minut później potwierdził to Wahan Biczachczjan. On także nie chciał odpowiadać na pytania dotyczące zaległości płacowych.

Ostatnim piłkarzem, który w niedzielne południe przybył na stadion był kapitan Pogoni Kamil Grosicki.

„Jako kapitan powiem tylko, że jest mi bardzo przykro, że musiało dojść do takiej sytuacji, ale wierzę, że to pomoże nam piłkarzom i całemu klubowi, bo Pogoń jest najważniejsza, że to przełoży się na dobre wyniki na wiosnę” - wyrecytował.

Podobnie, jak koledzy nie udzielał odpowiedzi na konkretne pytania.

„Powiedziałem od serca, to co czujemy. Jako klub i jako drużyna musimy z tej sytuacji wyjść mocniejsi” – zakończył Grosicki.

Klub nie udziela żadnych informacji na temat bieżących wydarzeń. Prezes Jarosław Mroczek pozostaje na urlopie poza granicami kraju. Jego urlop ma minąć w drugiej połowie stycznia.

