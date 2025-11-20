Piłka nożna. Stadion Arkonii do przebudowy

Stadion Arkonii doczeka się przebudowy. Fot. Ryszard PAKIESER

Stadion w Lasku Arkońskim przejdzie gruntowną przebudowę. Inwestycja warta blisko 29 milionów zakłada budowę pełnowymiarowego boiska, zadaszonej trybuny oraz nowego budynku z pełnym zapleczem – siłownią, szatniami, magazynami, sauną.

REKLAMA

Korzystająca z obiektu Arkonia jest liderem grupy 2 Klasy Okręgowej, a juniorzy klubu po raz pierwszy w historii rywalizują w Lidze Centralnej.

Najważniejszym elementem nowego stadionu będzie nowoczesne pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, wyposażone w oświetlenie, zadaszoną trybunę dla 954 kibiców, nagłośnienie, tablicę wyników, piłkochwyty i wiaty dla zawodników rezerwowych. Obok niego powstanie mniejsze boisko treningowe z pełnym zapleczem technicznym. Dodatkowo na terenie kompleksu znajdą się także boiska do gry w bule oraz teqballa (dyscypliny łączącej elementy piłki nożnej i tenisa stołowego) oraz plac zabaw z ogrodem sensorycznym.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano rozbiórkę istniejących budynków, które ze względu na zły stan techniczny już kilka lat temu zostały wyłączone z użytkowania. Ich miejsce zajmą dwa nowe budynki: szatniowo-socjalny oraz kasowy.

Przestrzeń wokół obiektu zostanie uporządkowana poprzez przebudowę dróg wewnętrznych, chodników oraz terenów utwardzonych. Ponadto zostaną wykonane również nowe instalacje elektryczne, kanalizacyjne i deszczowe, w tym dwa zbiorniki retencyjne. Cały teren zostanie ogrodzony i objęty systemem monitoringu.

Łączny koszt realizacji prac budowlanych wyniesie 28 897 401,31 zł, a wykonawcą będzie szczecińska firma FHU Multi Projekt Sp. z o.o. Inwestycja powinna być gotowa do końca 2027 roku.

(woj)

REKLAMA