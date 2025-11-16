Piłka nożna. Gavia wygrywa w IV lidze

W piłkarskkej IV lidze rozegrano 16. kolejkę spotkań, a w meczu o przysłowiowe sześć punktów Gavia Choszczno wygrała u siebie z Darłovią Darłowo 2:1.

Dwa rzuty karne wykorzystane przez Michała Dyca zapewniły zwycięstwo gospodarzom, choć wydaje się, że pierwszej jedenastki nie powinno być, gdyż zawodnik Gavii faulowany był przed polem karnym. Zawodnicy zadedykowali zwycięstwo swoim dwóm zawodnikom - Michałowi Świerczowi i Grzegorzowi Basistemu, którzy mają przerwę od sportu. Dla Gavii to pierwsze zwycięstwo od ponad dwóch miesięcy.

Po bramce samobójczej oraz trafieniach Romana Khudika i Maksyma Krutina, Biali Sądów pokonali u siebie Gwardię Koszalin 3:2. Dla przyjezdnych po golu zdobyli: Marcel Graczyk i Adrian Cybula. Niespodziewanie Ina Elektrobim Ińsko wygrała u siebie ze Spartą Gryfice 2:1, a gole dla gospodarzy strzelili: Marcin Michniewicz i Kamil Chyliński. Dla gości trafił Jakub Maszka. Gryf Kamień Pomorski zwyciężył u siebie Orła Wałcz 2:1, a bramki zdobyli: Kacper Termanowski i Jakub Nowacki. Dla wałczan gola strzelił Marek Hermanowicz. Bałtyk Koszalin zremisował u siebie z Mechanikiem Bobolice 4:4. Gospodarze prowadzili 3:1, potem przegrywali 3:4, ale uratowali remis w doliczonym czasie gry. Dla miejscowych gole strzelili: Michał Wiewióra, Miłosz Stępnik, Oliver Albiński i Jakub Wrzask, zaś dla gości: Karol Saganowski, Karol Jabłoński, Patryk Kozioł i Wojciech Gersztyn. ©℗

