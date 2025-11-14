Piłka nożna. Młodzieżowa reprezentacja Polski wygrała w Szczecinie z Włochami! [GALERIA]

Fot. Stanisław Zyblewski

Reprezentacja Polski do lat 21 wygrała piątkowy mecz z Włochami w eliminacjach Młodzieżowych Mistrzostw Europy.

Rozgrywane na miejskim stadionie w Szczecinie spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowanie. Na trybunach zasiadło prawie 20 tys. kibiców, co jest absolutnym rekordem w dotychczasowych spotkaniach młodzieżowców.

Pierwsza połowa meczu zakończyła się bezbramkowym remisem. W drugiej jako pierwsi piłkę w bramce biało-czerwonych umieścili Włosi. W 83 minucie polskim młodzieżowcom udało się wyrównać po golu Wiktora Bogacza. Cztery minuty później celnie strzelił Maciej Kuziemka, który ustanowił wynik meczu na 2:1.

Włosi kończyli spotkanie w dziesiątkę, gdyż w doliczonym czasie gry drugą żółta i w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Luca Koleosho.

Był to już piąty wygrany mecz reprezentacji polski do lat 21 w eliminacjach Młodzieżowych Mistrzostw Europy, po którym zajmuje ona pierwsze miejsce w grupie E z kompletem 15 punktów.

(k)

