Piłka nożna. Sparta nie traci goli w IV lidze

Zadowoleni piłkarze z Gryfic. Fot. MKS Sparta Gryfice/Facebook

W 10. kolejce piłkarskiej Keeza IV ligi czołowe zespoły wygrały swoje spotkania. Mirand Szczecin pokonał na wyjeździe Gryfa Kamień Pomorski 1:0, a w końcówce spotkania bramkę zdobył Szymon Emche. Od 25. minuty szczecinianie grali w osłabieniu, bo czerwoną kartkę otrzymał Artem Łozowskij. W 40. minucie składy się wyrównały, a czerwoną kartkę otrzymał Kyryło Bogdanow. Gospodarze kończyli mecz w dziewiątkę, gdy z boiska w 81. minucie wyleciał Mikołaj Termanowski.

- Pierwsza połowa odbywała się pod nasze dyktando, mieliśmy kilka dogodnych sytuacji, których nie wykorzystaliśmy - powiedział po spotkaniu Krzysztof Sobieszczuk, trener Miranda Szczecin. - W drugiej połowie również dominowaliśmy, co udokumentowaliśmy bramką.

Ina Goleniów przegrała u siebie ze Spartą Gryfice 0:2, a zwycięstwo gościom zapewnili: Gracjan Kuśmierek i Kamil Wiśniewski. Dla Sparty to czwarty mecz z rzędu bez straconej bramki.

- Pojedynek bardzo źle się dla nas rozpoczął, bo już po kilku minutach straciliśmy bramkę - powiedział po spotkaniu Mariusz Bernach, trener Iny. - Pierwsza połowa była dość wyrównana, a nawet powiedziałbym, że to my byliśmy więcej w posiadaniu piłki i mieliśmy sporo wejść w pole karne. Sparta starała się grać z kontrataku i od czasu do czasu zagrażała naszej bramce, ale robiła to konkretnie i była bliska podwyższenia rezultatu. Do 70. minuty tak ten mecz wyglądał, a później goście przejęli kontrolę nad spotkaniem i zaczęli więcej utrzymywać się przy piłce. Druga bramka zamknęła mecz. Podsumowując, wygrała drużyna, która lepiej broniła i była skuteczniejsza w polu karnym przeciwnika, dzięki większej jakości zawodników ofensywnych. Po raz kolejny musimy przełknąć gorycz porażki i szukać punktów na trudnym terenie w Darłowie.

Gwardia Koszalin pokonała u siebie Chemika Police 3:1. Goście prowadzili, a pięknym strzałem w tzw. okienko popisał się Błażej Starzycki. Potem strzelali już tylko gospodarze, a bramki zdobywali: Szymon Pańczyszyn, Michał Karasiński i Marcel Graczyk. Policzanie mimo ogromnej przewagi nie potrafili wykorzystać stworzonych przez siebie sytuacji, a koszalinianie wykorzystali większość swoich okazji.

Biali Sądów pokonali u siebie Orła Wałcz 2:0, a gole strzelili: Kacper Sykut i Illia Sobol (rzut karny).

AP Gavia Choszczno przegrała u siebie z Bałtykiem Koszalin 2:3, choć do przerwy prowadziła 2:1. Dla gospodarzy bramki strzelili: Michał Dyc i Marcin Priem, zaś dla przyjezdnych: Alan Krauze, Oliver Albiński i Oliwier Żulicki.

Ina Elektrobim Ińsko przegrała u siebie z Astrą Ustronie Morskie 1:3. Gola dla miejscowych strzelił Andrij Trusz, ale w ciągu 10 minut goście zdobyli trzy bramki, a ich autorami byli: Łukasz Włodarczyk (2) i Miłosz Wroński. ©℗ (PR)

