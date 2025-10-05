Niedziela, 05 października 2025 r. 
Piłka nożna. Chemik lepszy od Iny

Data publikacji: 05 października 2025 r. 00:11
05 października 2025 r.
Policzanie rozgromili goleniowian. Fot. Ariel SZYDŁOWSKI  

Za nami 9. kolejka piłkarskiej Keeza IV ligi ZZPN, w której Chemik Police wysoko pokonał u siebie Inę Goleniów 6:0. Gole dla policzan zdobyli: Błażej Starzycki (2), Gabriel Flejter, Karol Zarembski, Gracjan Korzec i Grzegorz Kowalski. 

W Szczecinie Mirand podejmował rezerwy Błękitnych Stargard i po ciężkim oraz wyrównanym meczu wygrał 2:1, a bramki dla szczecinian strzelili: Dominik Dziąbek i pod koniec spotkania Damian Michułka.

- Był to dla nas trudny mecz, gdyż wystąpiło w nim kilku zawodników z pierwszej drużyny Błękitnych - powiedział po spotkaniu Krzysztof Sobieszczuk, trener Miranda Szczecin. - Z przebiegu zawodów byliśmy zespołem lepszym, choć pierwsza połowa była delikatnie pod dyktando gości. W drugiej zdominowaliśmy przeciwnika i dzięki temu strzeliliśmy dwie bramki. 

Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie odniosła Darłovia Darłowo, która wygrała u siebie z Orłem Wałcz 2:1. Dla miejscowych dwa gole strzelił Dominik Ordak, a dla gości Hubert Antoniak. 

Mechanik Bobolice przegrał u siebie z Gwardią Koszalin 1:3, a zwycięstwo gościom zapewnili: Hubert Dublinowski, Mateusz Marszałek i Aleksander Śliwowski. Dla gospodarzy honorową bramkę zdobył Patryk Kozioł.

Bałtyk Koszalin rozgromił u siebie Gryfa Kamień Pomorski 7:2. Dla zwycięzców gole strzelili: Miłosz Stępnik (3), Mariusz Bedliński, Oliwier Żulicki, Jakub Zieliński i Jakub Wrzask, zaś dla przyjezdnych: Krzysztof Bątkowski i Marcel Kasprzak.

Sparta Gryfice bezbramkowo zremisowała u siebie z Dębem Dębno, choć mogła wygrać to spotkanie, ale rzutu karnego nie wykorzystał Kamil Wiśniewski. 

Astra Ustronie Morskie pokonała u siebie AP Gavię Choszczno 2:1, a bramki strzelili dla niej: Łukasz Szymański i Japończyk Arata Saegusa. Dla Gavii jedynego gola zdobył Maciej Ciszewski. ©℗

 (PR)

