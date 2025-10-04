Piłka nożna. Druga porażka żeńskiej Pogoni

W meczu 8. kolejki Ekstraligi kobiet Pogoń Szczecin przegrała na wyjeździe z Czarnymi Sosnowiec 1:2 i wypadła z ligowego podium.

Ekstraliga piłkarek nożnych: KKS CZARNI Antrans Sosnowiec - POGOŃ Szczecin 2:1 (1:1); 1:0 Zofia Buszewska (9), 1:1 Dakyeong Choi (41), 2:1 Zuzanna Grzywińska (90+2).

Pogoń: Radkiewicz - Szymaszek, Dyguś, Brzozowska, Radochońska, Legowski, Giętkowska (85 Dębowska), Suzuka, Poluhoviča (94 Rybińska), Cook, Choi (79 Okoniewska)

Już w 3. minucie zespół Czarnych powinien prowadzić, ale mocny strzał Patrycji Sarapaty obroniła Natalia Radkiewicz. W 9. minucie gospodynie objęły prowadzenie. Po rzucie wolnym i zbyt pochopnym wyjściu z bramki przez Radkiewicz, Zofia Buszewska z metra wepchnęła piłkę do bramki. W 24. minucie w polu karnym uderzała Choi, lecz obok bramki. W 36. minucie zza pola karnego strzelała Łotyszka Anastasija Poļuhoviča, lecz niecelnie. Pięć minut później Zofia Giętkowska zagrała piłkę do Choi, a Koreanka z bliska pokonała bramkarkę Czarnych.

W drugiej połowie obie strony miały swoje szanse, ale dwie wyśmienite akcje wypracowała sobie drużyna z Sosnowca. W 87. minucie po strzale Klaudii Miłek świetnie interweniowała Radkiewicz. Sosnowiczanki dopięły swego i w doliczonym czasie gry Zuzanna Grzywińska pewnym strzałem w polu karnym pokonała dobrze dysponowaną tego dnia bramkarkę Pogoni.

Po tej porażce Pogoń spadła na czwarte miejsce w tabeli. ©℗ (PR)