Piłka nożna. Skuteczna Vineta

W piłkarskiej IV lidze rozegrana została 28. kolejka spotkań, a liderująca w tabeli Vineta Wolin rozgromiła w Karlinie zespół Sokoła 7:0, zaś cztery bramki zdobył Kamil Wiśniewski.

Vineta nadal utrzymuje 6-punktową przewagę nad Flotą Świnoujście, która pokonała na wyjeździe rezerwy Błękitnych Stargard 1:0, a jedyną bramkę zdobył Karaman Kostiantyn, zawodnik z Ukrainy.

W dobrej formie znajduje się Gwardia Koszalin, która pokonała na wyjeździe Rasel Dygowo 2:1, a dwie bramki zdobył Daniel Chyła.

Chemik pokonał u siebie Darłovię Darłowo 1:0, a jedyną bramkę z rzutu karnego strzelił Emil Jędraszak. W 23. minucie spotkania policzanie przeprowadzili szybki atak, w pole karne wpadł Bartłomiej Białek i mając przed sobą tylko bramkarza, został sfaulowany przez obrońcę gości, a sędzia Karol Arys wskazał na jedenasty metr. Chemik mógł wyżej wygrać to spotkanie, ale był nieskuteczny. Najlepszą okazję goście mieli w 85. minucie, gdy po niepewnym wyjściu polickiego golkipera Adriana Piekutowskiego, do pustej bramki nie trafił zawodnik Darłovii.

Hutnik Szczecin zremisował na wyjeździe z Wieżą Postomino 0:0. Jest to drugi mecz, w którym Hutnik nie zdobywa gola, ale po raz drugi zachowuje czyste konto.

Swoich kibiców nie zawiodła Ina Goleniów, która pokonała na wyjeździe Jezioraka Załom 5:2. Do przerwy Ina prowadziła 2:0, ale po zmianie stron Jeziorak w ciągu 10 minut doprowadził do wyrównania po bramkach Dawida Kapczyńskiego (rzut karny) i Patryka Gawińskiego. Ostatnie dziesięć minut należało jednak do zespołu gości, który w końcówce meczu strzelił trzy bramki i w spotkaniu o przysłowiowe sześć punktów odniósł ważne zwycięstwo.

W meczu ostatnich drużyn w tabeli, Pogoń Połczyn-Zdrój pokonała Zefira Wyszewo 2:1 odnosząc drugie zwycięstwo z rzędu, a zwycięską bramkę zdobył... prezes klubu Andrzej Szczęsny. ©℗

