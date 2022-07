Piłka nożna. Rezerwy Pogoni wylosowały GKS Katowice

Trzecioligowe rezerwy Pogoni Szczecin w pierwszej rundzie Pucharu Polski na szczeblu centralnym zagrają z pierwszoligowym GKS Katowice. Pierwsza drużyna portowców do rywalizacji włączy się dopiero w drugiej rundzie Pucharu Polski.

Trzecioligowcy z Twardowskiego prawo gry w tegorocznej edycji Pucharu Polski zapewnili sobie dzięki triumfowi w pucharze na szczeblu wojewódzkim. Szczecinianie okazali się najlepszym zespołem Pomorza Zachodniego, eliminując m.in. Flotę Świnoujście i Świt Skolwin, aby w finale pokonali beniaminka III ligi Vinetę Wolin 2:0

- Dla nas to fajna przygoda. W ubiegłym sezonie wygraliśmy wojewódzki Puchar, co dało nam przepustkę do pokazania się szerszej publiczności. Starcie z zespołem z I ligi na pewno będzie dobrą weryfikacją naszych umiejętności - mówi obrońca Pogoni II Wojciech Lisowski.

Pucharowy przeciwniki rezerw Pogoni udanie rozpoczął sezon w I lidze. Wygrał wyjazdowy mecz z ŁKS 2:0 i zremisował ze spadkowiczem z ekstraklasy Termaliką Nieciecza 3:3. Portowcy jeszcze nie rozpoczęli sezonu. Pierwszy mecz w swoje grupie III ligi rozegrają 6 sierpnia z Jarotą w Jarocinie, a przed Pucharem Polski będą już po pięciu ligowych kolejkach.

Bezpośredni awans do kolejnego etapu Pucharu Polski uzyskała natomiast ekstraklasowa Pogoń. Cztery najlepsze drużyny poprzedniego sezonu – Lech Poznań, Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk miały w I rundzie wolny los i do rywalizacji przystąpią od II rundy zaplanowanej 19 października. Finał Pucharu Polski zaplanowano 2 maja. (woj)

Pary I rundy Pucharu Polski:

Pogoń Siedlce - Chojniczanka Chojnice

Start Jełowa - Zagłębie Lubin

Wieczysta Kraków - Radunia Stężyca

Lechia Dzierżoniów - Piast Gliwice

Lechia Zielona Góra - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy

Pogoń II Szczecin - GKS Katowice

Odra Opole - Jagiellonia Białystok

Resovia Reszów - Miedź Legnica

Górnik Polkowice - Sandecja Nowy Sącz

ŁKS Łódź - Stal Mielec

Stomil Olsztyn - Chrobry Głogów

Stal Rzeszów - Korona Kielce

Bałtyk Gdynia - Olimpia Elbląg

ŁKS Łagów - Cracovia

Stal Stalowa Wola - Puszcza Niepołomice

GKS Wikielec - Zagłębie Sosnowiec

Skra Częstochowa - Wisła Płock

Legia II Warszawa - Wisła Kraków

Ruch Wysokie Mazowieckie - Śląsk Wrocław

RKS Radomsko - Radomiak Radom

Termalica Nieciecza - Legia Warszawa

KKS 1925 Kalisz - Widzew Łódź

GKS Jastrzębie - Warta Poznań

Polonia Środa Wielkopolska - Motor Lublin

Ruch Chorzów - Górnik Zabrze

Arka Gdynia - Górnik Łęczna

Rekord Bielsko-Biała - Chełmianka Chełm