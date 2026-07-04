Piłka nożna. Przegrane sparingi Pogoni i Świtu

Ekstaklasowa Pogoń Szczecin i drugoligowy Świt Skolwin rozegrały w sobotę kolejne mecz kontrolne. Pogoń uległa w Opalenicy Zagłebiu Lubin 0:2, a drugoligowcy ze Skolwina w Szamotułach przegrali z Miedzią Legnica.

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Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin 2:0 (2:0); 1:0 Michalis Kosidis (9, rzut karny), 2:0 Michalis Kosidis (29)

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru (61. Axel Holewiński) - Kellyn Acosta (46. Linus Wahlqvist), Dimitrios Keramitsis, Mor Ndiaye, Leonardo Borges - Jan Biegański (65. Igor Brzyski), Fredrik Ulvestad (46. Patryk Dziczek), Natan Ława (61. Maciej Wojciechowski), Paul Mukairu (61. Jacek Czapliński), Kamil Grosicki (61. Mads Agger) - Filip Cuić (46. Jean Pierre Nsame)

W drugim meczu kontrolnym w ramach przygotowań do sezonu portowcy nie sprostali swojemu rywalowi z PKO BP Ekstraklasy. W sparingu w drużynie portowców zadebiutował były gracz Legii Jean Pierre Nsame ,ale nie zagrali nowy bramkarz Nikolaos Botis i Benjamin Mendy. Pierwszy wciąż trenuje indywidualnie, a Francuz wróci do zajęć z drużyną dopiero w poniedziałek.

Po przegranej pierwszej połowie Pogoń zaczęła II odsłonę z trzema nowymi zawodnikami. Na boisku zameldowali się Linus Wahlqvist, Patryk Dziczek, a także Jean-Pierre Nsame, a potem pojawiali się kolejni gracze rezerwowi. To właśnie oni - Igor Brzyski i Jacek Czapliński, byli najbliżej pokonania bramkarza lubinian.

Drugi sparing przegrali także piłkarze Świtu. Drugoligowiec ze Stołczyna uległ w Szamotułach Miedzi Legnica 0:1 (0:0). Jedynego gola dla pierwszoligowców zdobył w 67 minucie Daniel Stanclik. W meczu tym w Świcie zagrali m.in Aleksander Gorgon i pozyskany ostatnio bramkarz Mateusz Abramowicz.

(woj)

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