Piłka nożna. Potencjalni rywale Pogoni w II rundzie LKE

UEFA podzieliła drużyny na grupy przed środowym (15 czerwca) losowaniem II rundy eliminacyjnej piłkarskiej Ligi Konferencji Europy, które odbędzie się w Szwajcarii w Lyonie o godz. 13.

Pogoń Szczecin trafiła do Grupy 6 i jeśli w I rundzie pokona islandzki KR Reykjavik, to w II rundzie rywalem portowców będzie jeden z wymienionych klubów: AZ Alkmar (Holandia), Molde FK (Norwegia), Motherwell FC (Szkocja), Brøndbyernes IF (Dania) lub zwycięzca dwumeczu z I rundy pomiędzy FC DAC 1904 Dunajská Streda (Słowacja) i Cliftonville F&AC (Irlandia Północna).

(mij)