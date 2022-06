Piłka nożna. Knattspyrnufélag Reykjavíkur rywalem Pogoni w Lidze Konferencji Europy

We wtorek wczesnym popołudniem w szwajcarskim w Nyonie odbyło się losowanie I rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, a Pogoń Szczecin zmierzy się z islandzkim Knattspyrnufélag Reykjavíkur. Pierwszy mecz odbędzie się 7 lipca na Twardowskiego, a rewanż tydzień później w Reykjaviku. Losowanie II rundy odbędzie się już w najbliższą środę.

To nie będzie pierwsze spotkanie portowców z klubem z Islandii, gdyż w sezonie 2001/2002, Pogoń mierzyła się w kwalifikacjach do Ligi Europy z Fylkirem Reykjavik, na wyjeździe ulegając półamatorskim przeciwnikom 1:2, natomiast w Szczecinie padł remis 1:1, przez co granatowo-bordowi musieli pożegnać się z rozgrywkami.

KR Reykjavik to w swoim kraju klub bardzo utytułowany. Drużyna jest 27-krotnym mistrzem Islandii, 24-krotnym wicemistrzem oraz 14-krotnym zdobywcą krajowego pucharu, Superpuchar zdobył 6 razy, a 8-krotnie wygrywał Puchar Ligi. Przed rokiem w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zespół z Reykjaviku okazał się gorszy od szkockiego Celtiku Glasgow, zaś w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy przegrał z estońską Florą Tallin.

KR prawo gry w obecnej edycji europejskich pucharów wywalczył dzięki zajęciu III miejsca w poprzednim sezonie islandzkiej ekstraklasy rozgrywanej odmiennie niż u nas i w większości krajów, czyli systemem wiosna-jesień. W 22 meczach rywal Pogoni zdobył 41 punktów (12 zwycięstw, 5 remisów i 5 porażek). W aktualnie trwającym sezonie tamtejszej ekstraklasy zespół ten w ośmiu spotkaniach zdobył 14 punktów (4 zwycięstwa, 2 remisy oraz 2 porażki) i zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli. Klub powstał 16 lutego 1899 roku i ma barwy biało-czarne.

Lechia Gdańsk w I rundzie zagra z FK Akademija Pandev z Macedonii Północnej. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Gdańsku. Raków Częstochowa przystąpi do rywalizacji od II rundy i w środę pozna parę, której zwycięzca będzie jego rywalem.

W eliminacjach Ligi Mistrzów w I rundzie rywalem Lecha Poznań będzie azerski Qarabağ Ağdam, a pierwsze spotkanie odbędzie się w Polsce. (mij)