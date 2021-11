Piłka nożna. Pogoń zdominowała Śląsk

A co to za "protest" w nie-kibicowaniu na początku meczu? Znowu jakiś łysol coś wymyślił?

Racjonalista

2021-11-21 17:51:13

Brawo Pogoń. Z innej beczki, po co przed meczem i po meczu tyle policji. Przecież to koszty. Od lat 90 bardzo zmienił się profili kibica, już nie ma takich awantur, bójek itd. czasy się zmieniły a myślenie u mundurowych nie. Groźne miny, psy przy boku, ręce na palach. Po co, na co? Typowa pokazówka, szkoda że za nasze pieniądze. Ps. Na dzielnicy pieszego patrolu nie widziałem od lat