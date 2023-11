Piłka nożna. Polska towarzysko wygrała z Łotwą

Po przegranych eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy, polska reprezentacja prowadzona przez selekcjonera Michała Probierza (były piłkarz Pogoni Szczecin), w towarzyskim meczu pokonała Łotwę, ostatni zespół Grupy D w el. ME (7 porażek i tylko jedna wygrana z Armenią, z portowcem Wahanem Biczachczjanem w składzie). W barwach Biało-Czerwonych w spotkaniu z Łotyszami w podstawowym składzie wyszli dwaj byli portowcy: Jakub Piotrowski i Adam Buksa. W II połowie na boisko wszedł kapitan Pogoni Kamil Grosicki.

Polska - Łotwa 2:0 (1:0); 1:0 Przemysław Frankowski (7), 2:0 Robert Lewandowski (48).

Polska: 12. Łukasz Skorupski (46, 22. Marcin Bułka) - 5. Jan Bednarek, 3. Mateusz Wieteska, 14. Jakub Kiwior - 19. Przemysław Frankowski, 17. Damian Szymański (62, 23. Bartosz Slisz), 20. Sebastian Szymański (78, 11. Kamil Grosicki), 6. Jakub Piotrowski (61, 8. Karol Struski), 21. Nicola Zalewski (78, 15. Bartłomiej Wdowik) - 9. Robert Lewandowski (61, 7. Karol Świderski), 16. Adam Buksa

Łotwa: 23. Rihards Matrevics - 13. Raivis Jurkovskis, 5. Antonijs Černomordijs (89, 3. Mārcis Ošs), 21. Daniels Balodis, 14. Andrejs Cigaņiks - 16. Alvis Jaunzems (61, 17. Dmitrijs Zelenkovs), 8. Eduards Emsis, 6. Kristers Tobers (72, 22. Aleksejs Saveļjevs), 10. Jānis Ikaunieks (88, 15. Maksims Toņiševs), 7. Eduards Dašķevičs (61, 19. Raimonds Krollis) - 20. Roberts Uldriķis (72, 18. Marko Regža)

Żółte kartki: Bednarek, Świderski - Uldriķis, Černomordijs, Ošs.

Po awansie Chorwacji do finałów ME, stało się jasne, że rywalem Polaków w półfinale baraży do ME w ścieżce A Ligi Narodów 21 marca 2024 roku będzie Estonia i nasz zespół będzie gospodarzem. Parę, z której wyłoniony zostanie finałowy rywal Polski (ewentualnie Estonii) oraz gospodarza finału (26 marca), wyłoni czwartkowe losowanie w Nyonie. Jedną z drużyn wspomnianej pary już znamy i jest nią Walia, a jej półfinałowym rywalem będzie: Finlandia, Ukraina albo Islandia.

(mij)