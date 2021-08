Piłka nożna. Pogoń zremisowała z liderem

Po emocjonującym meczu, szczególnie w końcówce, portowcy zremisowali z liderującym w tabeli kolejorzem po bramce straconej w doliczonym czasie, a przez ostatnie pół godziny mieli przewagę zawodnika i atakowali.

PKO BP Ekstraklasa: LECH Poznań - POGOŃ Szczecin 1:1 (0:0); 0:1 Luka Zahović (86), 1:1 Pedro Tiba (90+3).

LECH: Mickey van der Hart - Lubomir Satka, Bartosz Salamon, Antonio Milić, Barry Douglas - Michał Skóraś (46 Pedro Tiba), Jesper Karlstrom (88 Dani Ramirez), Nika Kvekveskiri, Joao Amaral (75 Joel Pereira), Jakub Kamiński (75 Filip Marchwiński) - Mikael Ishak (75 Artur Sobiech)

POGOŃ: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Konstantinos Triantafyllopoulos, Benedikt Zech, Luis Mata (70 Kamil Grosicki) - Michał Kucharczyk, Kamil Drygas (70 Jean Carlos Silva), Sebastian Kowalczyk (79 Luka Zahovič), Kacper Smoliński (90 Mateusz Łęgowski), Rafał Kurzawa - Piotr Parzyszek

Czerwona kartka: Nika Kvekveskiri (62. minuta, za drugą żółtą). Żółte kartki: Kvekveskiri – Mata, Drygas. Sędziował: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów: 17 611.

Mecz rozpoczął się od ataków Pogoni i już w 2 minucie strzelał Parzyszek, a po nim Mata. Do przerwy portowcy mieli jeszcze kilka dobrych akcji, lecz szansę bramkową w pierwszej połowie mieli tylko jedną, gdy w 13 minucie po rzucie rożnych z tzw. długiego słupka i ostrego kąta strzelał Zech, lecz piłka przeleciała nad poprzeczką. Pierwsza połowa nie obfitowała w sytuacje podbramkowe, a Lech praktycznie ani razu nie zagroził bramce Stipicy.

Drugą połowę Lech rozpoczął od mocnego uderzenia i już w 47 minucie strzał Ishaka z trudem zablokował Kucharczyk, a po chwili wolej Tiby w kapitalnym stylu obronił Stipca. Lech napierał i wkrótce przeprowadził dwa kolejne składne ataki. W 53 minucie, po dalekim wrzucie z autu, nad poprzeczką strzelał Parzyszek. Pięć minut później po dobrze rozegranych akcjach minimalnie niecelnie strzelali Kvekveskiri i Amaral (po strzale Portugalczyka piłka otarła się o słupek).

Na dalsze losy pojedynku wpłynęło wydarzenie z 62 minuty, kiedy to Kvekveskiri obejrzał drugą żółtą kartkę po faulu na Smolińskim i gospodarze musieli grać w dziesięciu.Trener Kosta Runjaic wyczuł szansę na zdobycie kompletu punktów i dokonał trzech ofensywnych zmian, wpuszczając na boisko Grosickiego (bardzo udany powrót do Pogoni!), Carlosa Silvę i Zahoviča. W 83 minucie po akcji Grosickiego główkę Carlosa Silvy obronił van der Hart, ale dwie minuty później po kolejnej akcji Grosika i krótkim rajdzie Smolińskiego, Zahovič z bliska pokonał poznańskiego bramkarza. Gospodarze rzucili się do odrabiania strat i w doliczonym czasie, po rzucie wolnym, piłka trafiła do nieobstawionego w polu karnym Tiby, który atomowym strzałem koło słupka zdobył wyrównującego gola. Nie był to jeszcze koniec emocji, bo szczecinianie rzucili się do ataku, by odzyskać prowadzenie, a najbliżsi celu byli po strzale Parzyszka. Jednak Lech też zdołał przeprowadzić jedną groźną akcję. Kolejny atak Pogoni sędzia przerwał gwizdkiem kończącym zawody. ©℗

(mij)