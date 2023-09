Piłka nożna. Pogoń znowu przegrała!

Do chłopaków nie ma co mieć pretensji ! . Moim zdaniem potrzebny jest nowy dyrygent ! Ktoś, kto wydobędzie właściwą melodię na każdy inny koncert .

Kicker

2023-09-03 17:43:50

Niech zatrudnia wiecej obcokrajowcow bo jest ich za malo. Jechali przez rok na oparach po poprzednim trenerze teraz maja eksperta malo wydajnego. Maja Stipice ale go odsuneli. Jest niezly zjazd w tabeli a to dopiero poczatek. Jak nie ma wynikow to teraz się zacznie opluwanie nawzajem. Mam nadzieje ze nie skonczy sie to na 1 lidze.