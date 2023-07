Piłka nożna. Pogoń wróciła z obozu, a Runjaić robi prezent czy podrzuca kukułcze jajo?

Makana Baku Fot. legia.com

Dobiegło końca letnie zgrupowanie ekstraklasowych piłkarzy Pogoni Szczecin w Opalenicy, a w czwartek portowcy odbyli ostatni trening, po którym udali się w podróż powrotną do Szczecina i od sztabu szkoleniowego otrzymali trzy dni wolnego od wspólnych treningów, a do zajęć drużynowych zespół wróci w poniedziałek.

W przyszły piątek o godz. 17 na stadionie przy ul. Twardowskiego kibice będą mieć okazję odbyć razem z zespołem „Rozgrzewkę w szczecińskich barwach” w ramach otwartego treningu i prezentacji. Dzień później o godz. 14 w niemieckiej miejscowości Neuruppin, odbędzie się mecz kontrolny portowców z Hansą Rostock.

Pojawiły się głosy o możliwości pozyskania kolejnego napastnika, Makany Baku z Legii Warszawa. Czyżby był to prezent od Kosty Runjaicia, byłego szkoleniowca szczecinian, a obecnie wojskowych. A może Niemiec chce się pozbyć zawodnika z ważnym kontraktem, który nie pasuje mu do koncepcji i chce podrzucić Pogoni tzw. kukułcze jajo? Ewentualny nowy nabytek Pogoni to 25-letni prawonożny napastnik (177 cm wzrostu) urodzony w Mainz, posiadający obywatelstwo niemieckie oraz Demokratycznej Republiki Konga. W Legii występuje od lipca ubiegłego roku i ma ważny kontrakt jeszcze przez dwa lata, a portal Transfermarkt szacuje jego wartość na 400 tys. euro, zaś w 2021 roku był wart milion euro.

(mij)