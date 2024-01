Piłka nożna. Pogoń zmienia klimat

Szczecinianie ćwiczą na razie na dobrze przygotowanym boisku, choć wokół niego jest sporo śniegu, ale wkrótce zimowy klimat zamienią na niemal wakacyjny... Fot. Pogoń Szczecin SA

Od poniedziałku piłkarze zajmującej 6. miejsce w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin przygotowują się do sezonu na własnych obiektach, przeszli już badania medyczne i testy wydolnościowe i rozpoczęli treningi; mimo minusowych temperatur, głównie na boisku oraz na siłowni.

Na piątek został zaplanowany przez sztab szkoleniowy jeden piłkarski trening, a zwieńczeniem pierwszego tygodnia przygotowań będzie dla drużyny portowców sobotnia gra wewnętrzna na boisku numer „2", na które nie będzie wstępu dla kibiców. W poniedziałek szczecińscy piłkarze odlecą na krótki obóz do Turcji do miasteczka Belek, w którym już nie raz przygotowywali się do sezonu. Według prognoz meteorologicznych w czasie ich pobytu ma być sporo słońca, a temperatura powinna oscylować w granicach: 18-19 stopni Cejsjusza.

W obecnym zimowym okienku transferowym z Pogoni odeszło już 4 piłkarzy: Paweł Stolarski do Motoru Lublin, Mariusz Fornalczyk do Korony Kielce, Hubert Turski na wypożyczenie do Arki Gdynia i Yadegar Rostami na wypożyczenie do ŁKS-u Łódź. Zainteresowanie odsuniętym kilka miesięcy temu od pierwszego zespołu bramkarzem Dante Stipicą wyraził Ruch Chorzów. Portal Transfermarkt poinformował, że z 88-procentowym prawdopodobieństwem do KKS-u 1925 Kalisz przeniesie się Stanisław Wawrzynowicz, ale trener kaliskiej drużyny szczecinianin Paweł Ozga, w poprzednim sezonie prowadzący III-ligowe rezerwy Pogoni, poinformował że nie wie jeszcze, jaka będzie sportowa przyszłość Wawrzynowicza. W czwartek po południu okazało się, że Wawrzynowicz został na pół roku wypożyczony do Kotwicy Kołobrzeg! Dotarły do nas również informacje, że działacze szczecińskiego klubu chcieliby też korzystnie sprzedać reprezentanta Armenii Wahana Biczachczjana i greckiego napastnika Efthýmisa Kouloúrisa. Tych co odchodzą zastąpić mają wychowankowie Akademii Pogoni, a czynione są też starania, by pozyskać młodego napastnika Oskara Tomczyka, który za dwa tygodnie uzyska pełnoletność. Młodzieżowiec ten grał jesienią w II-ligowych rezerwach Lecha Poznań i w 10 meczach (ligowych i Pucharu Polski) strzelił jednego gola. Transferem tego zawodnika zainteresowane są jednak także inne kluby ekstraklasy, a mianowicie: Śląsk Wrocław, Cracovia Kraków i Zagłębie Lubin oraz spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy, czyli Wisła Płock.

Obecnie z pierwszym zespołem Dumy Pomorza pod okiem sztabu szkoleniowego, ze szwedzkim trenerem Jensem Gustafssonem na czele, pracuje 30 piłkarzy, w tym m.in. 9 wywodzących się ze Szczecina i innych zachodniopomorskich miejscowości (Kamil Grosicki, Kacper Smoliński, Marcel Wędrychowski, Wojciech Lisowski, Adrian Przyborek, Olaf Korczakowski, Kamil Jakubczyk, Mateusz Kaczorek i Dawid Kroczek), a także 13 obcokrajowców: Leonárdo Koútris, Efthýmis Kouloúris (obaj Grecja), Benedikt Zech, Alexander Gorgon (obaj Austria), Valentin Cojocaru (Rumunia), Danijel Lončar (Bośnia i Hercegowina), Léo Borges (Brazylia), Linus Wahlqvist (Szwecja), João Gamboa (Portugalia), Wahan Biczachczjan (Armenia), Fredrik Ulvestad (Norwegia), Luka Zahovič (Słowenia) i Antoni Klukowski (Kanada). Zobaczymy ilu z tego grona poleci do Turcji...

