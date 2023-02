Piłka nożna. Pogoń wraca na szczeciński stadion. W niedzielę mecz ze Śląskiem

Przygotowania do meczu ze Śląskiem Pogoń rozpoczęła we wtorek. Tego dnia rozegrano także krótki 45-minutowy sparing z trzecioligowymi rezerwami. Piłkarze ekstraklasy wygrali 3:1 po dwóch golach Zahovicia i trafieniu z karnego Kowalczyka.

maestro 2023-02-05 15:55:29 Ten zespół przypomina mi gotowanie obiadu przez dziecko .Dziecko to co znalazło w szafkach i lodówce wrzuciło do jednego garnka i jak było plum to podało do jedzenia . Ale czy kaszanka zawsze pasuje do tortu z kremem a ?

. 2023-02-05 15:45:15 Jak by był nowy trener to jeszcze jakieś szanse by były...

@filozof 2023-02-05 14:59:55 Skoro to nie jest "domeną ludzi inteligentnych" to po co czytasz i komentujesz artykuły o piłce nożnej. Czyżbyś nie był jednak dostatecznie inteligentny, albo tylko szukasz pretekstu, żeby kogoś obrazić? Może jednak wróć do działu Kultura i wyluzuj...

@Zobaczymy 2023-02-05 14:53:03 Podium , no chyba że w klubie ze strpitisem . Taki żenujący poziom gry nie wróży niczego dobrego .Typowy średniak z dołu tabeli

la cabaret 2023-02-05 14:13:00 Popołudniowy Kabaret .Ciekawe czy ten odcinek będzie tak samo żenujący jak poprzedni .Pośmiać się zawsze można

Zobaczymy 2023-02-05 14:04:43 Ważny mecz. Tylko zwycięstwo przedłuża walkę Pogoni o podium, bo trudno zakładać, żeby Lech stracił punkty z Miedzią. Chyba wszystko zależy od tego czy i jak trener połata dziury w obronie. W Łodzi jeszcze ich nie zacerował.