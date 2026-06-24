Piłka nożna. Pogoń już trenuje, w sobotę pierwszy sparing

Nowy nabytek Pogoni z Legii Warszawa Jean-Pierre Nsame przed niecałym rokiem w meczu z Cracovią zerwał ścięgno Achillesa i po operacji oraz rehabilitacji powrócił na boisko ale w całym sezonie 2025/2026 rozegrał jedynie jeden pełny mecz. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Nie jak pierwotnie planowano w poniedziałek ale wtorek wznowili przygotowania do nowego sezonu ekstraklasowi piłkarze Pogoni Szczecin, a powodem była nagła zmiana trenera (i całych sztabów szkoleniowych), bo Duńczyka Thomasa Thomasberga zastąpił Hiszpan Oscar Garcia.

REKLAMA

W pierwszych zajęciach prowadzonych przez nowego szkoleniowca wzięło udział 21 piłkarzy: Valentin Cojocaru, Axel Holewiński, Alex Pesković, Linus Wahlqvist, Leonardo Borges, Kellyn Acosta, Jan Biegański, Maciej Wojciechowski, Mor N'Diaye, Igor Brzyski, Patryk Dziczek, Natan Ława, Jacek Czapliński, Kamil Grosicki, Fredrik Ulvestad, Musa Juwara, Mads Agger, Jean-Pierre Nsame, Filip Cuić, Karol Angielski i Patryk Paryzek.

Jeśli chodzi o nowe twarze, byli to: Nsame z Legii Warszawa, Dziczek pozyskany już w styczniu z Piasta Gliwice, a także przebywający ostatnio na wypożyczeniach, Wojciechowski (ŁKS Łódź) i Paryzek (Górnik Łęczna).

Pogoń podała też listę nieobecnych: Hussein Ali (przebywa obecnie wraz z reprezentacją Iraku na mistrzostwach świata), Rajmund Molnar, Jose Pozo (obaj zmagają się z kontuzjami), Sam Greenwood (oficjalnie chory, lecz nas już w maju informowano, że zawodnik - który nie sprostał wymaganiom polskiej ligi i przegrał rywalizację o miejsce w składzie z juniorem - zamierza powrócić do ojczyzny, prawdopodobnie do Bristol City lub Blackburn Rovers), Paul Mukairu, Dimitris Keramitsis, Andrzej Ossowski, Michał Osowski (wszyscy - jak informował klub - mieli dołączyć do zajęć z jednodniowym opóźnieniem), Nikos Botis (trenował indywidualnie), a w późniejszym okresie do pierwszego zespołu trafić też mają: Benjamin Mendy, Bartosz Kuśmierczyk i Rafał Jakubowski, choć są też plotki, że ten ostatni ma pójść śladem Kacpra Smolińskiego do beniaminka I ligi Podbeskidzia Bielsko-Biała ale w jego przypadku może to być wypożyczenie.

Pogoń nie zabrała natomiast głosu w sprawie wypożyczonego na wiosnę węgierskiego stopera Attili Szalaia, więc należy sądzić, że wypożyczenie dobiegło końca i nie będzie kontynuowane, ani nie zamieni się w transfer. Szczeciński klub nie informował też o losach wypożyczonych na wiosenną rundę: Mariana Huji (CFR 1907 Cluj) i Jakuba Zawadzkiego (Świt Szczecin).

Pierwszy sparing Portowcy rozegrają już w sobotę o godz. 16 w Berlinie, a rywalem będzie tamtejsze BFC Dynamo, a dodajmy, że kibice obu drużyn są od niedawna mocno zaprzyjaźnieni. (mij)

REKLAMA