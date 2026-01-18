Piłka nożna. Remis Pogoni na zgrupowaniu

Szczecinianie pokonali Azerów. Fot. Pogoń Szczecin SA

Przebywający na zgrupowaniu w tureckim Belek piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin podczas drugiego sparingu w ośrodku Fanatic Tour Kumkoy w Belek bezbramkowo zremisowali z czeskim FK Jablonec.

Niedzielny sparing podopieczni trenera Thomasa Thomasberga rozpoczęli w bardzo silnym zestawieniu. Na boisko wybiegli na niego piłkarze, którzy w dużej mierze jesienią stanowili o sile naszej drużyny. Od pierwszych minut mecz miał dość wyrównany przebieg, a dogodnych okazji do zdobycia gola brakowało. Pierwszą taką miała drużyna z Czech w 12. minucie. Wtedy w sytuacji sam na sam z Cojocaru znalazł się Vakho, jednak jego strzał świetnie wybronił rumuński golkiper. Kolejne, groźne uderzenie na naszą bramkę gracze z Jablonca oddali w 34. minucie. Płaski strzał rywala nie trafił jednak do celu. W 38. minucie Pogoń odpowiedziała uderzeniem tuż obok lewego słupka z okolic szesnastego metra w wykonaniu Kamila Grosickiego.

Drugą połowę granatowo-bordowi zaczęli z dwiema zmianami. Juwara zmienił Przyborka, a Borges pojawił sie na placu w miejsce Mendy'ego. W 58. minucie rywale trafili do naszej siatki, ale sędzia dopatrzył się pozycji spalonej. W 64. minucie w naszym zespole doszło do kolejnych zmian. W bramce od pierwszej do ostatniej minuty pozostał jedynie Valentin Cojocaru. W drugiej części sparing nadal był dość wyrównany i dogodnych okazji strzeleckich ciągle było jak na lekarstwo. Nieco aktywniejsi pod naszą bramką byli Czesi, jednak w finalnej fazie akcji albo brakowało im celności, albo pewnie interweniował nasz golkiper. W 89. minucie bardzo groźnie z dystansu na bramkę zespołu z Jablonca uderzył Kacper Smoliński, ale bramkarz rywali znakomicie wybronił ten strzał.

Piłkarski sparing: POGOŃ Szczecin - FK Jablonec 0:0

POGOŃ: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist (64 Hussein Ali), Benjamin Mendy (46 Leonardo Borges; 64 Mor N'Diaye), Dimitrios Keramitsis (64 Jakub Lis), Leonardo Koutris (64 Jan Biegański) - Adrian Przyborek (46 Musa Juwara; 80 Sebastian Rojek), Fredrik Ulvestad (64 Kacper Smoliński), Jose Pozo (64 Natan Ława), Sam Greenwood (64 Jacek Czapliński) - Kamil Grosicki (64 Patryk Paryzek), Paul Mukairu (64 Karol Angielski)

Żółte kartki: Ulvestad, Koutris, Biegański - Alexis Alegue.

