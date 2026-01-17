Piłka nożna. Pogoń wygrała pierwszy sparing

Szczecinianie pokonali Azerów. Fot. Pogoń Szczecin SA

Przebywający na zgrupowaniu w tureckim Belek piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin, na boisku futbolowego centrum IC Hotels w Kadriye w swojej pierwszej podczas obozu grze kontrolnej, pokonali po dobrej końcówce zespół z Azerbejdżanu, choć do przerwy przegrywali 0:2.

Piłkarski sparing: POGOŃ Szczecin - TURAN Tovuz 3:2 (0:2); 0:1 Ayxan Huseynov (28), 0:2 Ibrahima Vadji (34), 1:2 Kamil Grosicki (66), 2:2 Kamil Grosicki (83 karny), 3:2 Sam Greenwood (87).

POGOŃ: Krzysztof Kamiński (46 Axel Holewiński) - Hussein Ali (60 Linus Wahlqvist), Mor N'Diaye (60 Dimitris Keramitsis), Marian Huja (60 Benjamin Mendy), Jakub Lis (60 Leonardo Koutris) - Musa Juwara (60 Adrian Przyborek), Jan Biegański (60 Fredrik Ulvestad), Jacek Czapliński (60 Sam Greenwood), Sebastian Rojek (60 Jose Pozo) - Natan Waligóra (60 Paul Mukairu) , Kacper Berkowski (60 Kamil Grosicki)

W sparingu nie zagrali dwaj nowi Portowcy: Karol Angielski, który boryka się z drobnymi problemami przeciążeniowymi i Kellyn Acosta, który do naszego zespołu dołączył dopiero w piątek. Szczecinianie wyszli na boisko w dość eksperymentalnym zestawieniu z liczną młodzieżą w pierwszym składzie, a w roli stopera wystąpił defensywny pomocnik N'Diaye.

Po godzinie gry trener Thomas Thomasberg przeprowadził aż 10 zmian, a na boisku pojawili się zawodnicy zwykle stanowiący o sile Granatowo-Bordowych i Pogoń uzyskała dużą przewagę. W 66. minucie Grosicki zdobył kontaktową bramkę, a po kilku minutach znów umieścił piłkę w siatce, ale sędzia odgwizdał spalonego. W 83. minucie, po faulu na Mukairu, z rzutu karnego wyrównał Grosicki, a w końcówce, po dośrodkowaniu z rzutu wolnego naszego kapitana i główce Keramitsisa, zwycięską bramkę strzelił Greenwood. (mij)

