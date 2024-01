Piłka nożna. Pogoń już na boisku. Dante Stipica w Ruchu?

Pierwszy trening portowcy przeprowadzili już po zachodzie słońca... Fot. Pogoń Szczecin SA

We wtorek wieczorem piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin powrócili na boisko po trzech tygodniach przerwy, a drużyna w trudnej, zimowej aurze pracowała z piłką na boisku od strony ul. Twardowskiego.

Zgodnie z zapowiedzią, w inauguracyjnych zajęciach uczestniczyli także młodzi zawodnicy z Akademii Pogoni, a ci z nich, którzy zyskają uznanie w oczach sztabu szkoleniowego, udadzą się w najbliższy poniedziałek wraz z pierwszym zespołem na obóz przygotowawczy do tureckiego Belek. Zwieńczeniem pierwszego tygodnia przygotowań będzie dla naszej drużyny sobotnia gra wewnętrzna, także na boisku nr „2".

Zimą z Pogoni odeszło już co najmniej 5 piłkarzy: Paweł Stolarski (Motor Lublin), Mariusz Fornalczyk (Korona Kielce), Hubert Turski (Arka Gdynia, wypożyczenie), Yadegar Rostami (ŁKS Łódź, wypożyczenie) oraz najprawdopodobniej Stanisław Wawrzynowicz odejdzie do KKS-u 1925 Kalisz. Zainteresowanie pozyskaniem bramkarza Dante Stipicy zgłosił Ruch Chorzów... Nieoficjalnie wiemy, że oprócz wymienionych redukcji składu, Pogoń planuje jeszcze sprzedać reprezentanta Armenii Wahana Biczachczjana oraz greckiego napastnika Efthýmisa Kouloúrisa.

Pogoń zamierza zaś kupić młodego napastnika z II-ligowych rezerw Lecha Poznań Oskara Tomczyka, lecz pozyskać go chcą jeszcze co najmniej trzy ekstraklasowe kluby: Cracovia Kraków. Śląsk Wrocław i Zagłębie Lubin. Aby uzupełnić ubytki, do zajęć z pierwszym zespołem zaproszono, jak już wspomnieliśmy we wstępie, własną młodzież: Antoniego Klukowskiego, Bartosza Urbaniaka, Patryka Paryzka, Kamila Jakubczyka, Mateusza Kaczorka, Kacpra Gołębiewskiego i Dawida Kroczka. (mij)