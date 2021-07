Piłka nożna. Osuch trenerem LFA

Klub LFA Szczecin podał informację na swoim profilu na Facebooku, że od 1 lipca nowym trenerem został Paweł Osuch. Jest to doświadczony trener z licencją UEFA B, który działał już w piłce kobiecej. Pracował on między innymi w kadrze ZZPN dziewcząt U16 oraz prowadził Olimpię Szczecin jako pierwszy trener i później asystent.

- Przede wszystkim jestem podekscytowany tym, że wracam na ławkę trenerska w piłce kobiecej - powiedział P. Osuch. - Cieszę się ze jest to LFA Szczecin, bo to klub, któremu od początku istnienia kibicuję. Jest to klub, w którym jest bardzo profesjonalna organizacja. Przychodzę do LFA, gdyż wierze w ten projekt. Chce zbudować silną drużynę, która będzie grała ofensywnie i z odpowiednią jakością w każdym momencie meczu, ale również taką, która będzie miała mentalność zwycięzców. Jestem świadom, czego się ode mnie oczekuje, razem z prezesem mamy jasno określony cel na przyszły sezon. Dlatego właśnie uważam, że jestem gotowy na to wyzwanie i nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy z zawodniczkami oraz innymi ludźmi w zespole. Już od pierwszego spotkania, podpisania umowy mam tylko dobre przeczucia, a to tylko dodaje mi energii do działania.

PR