Piłka nożna. Okręgowe derby dla Arkonii

Radość szczecińskiej Stali po pokonaniu Iskry Banie. Fot. Stal Szczecin/Facebook

W Klasie Okręgowej rozegrano 8. kolejkę spotkań, a najciekawiej zapowiadały się szczecińskie derby pomiędzy Hutnikiem, i Arkonią, zakończone ostatecznie zwycięstwem ekipy z Lasku Arkońskiego w nieco czerwonym odcieniu.



W Grupie 1 na boisku w Kijewie, Kasta Majowe przegrała z Koroną Stuchowo aż 0:4. Spotkanie rozstrzygnęło się już w pierwszej połowie, a bramki dla przyjezdnych zdobyli: Dafines Enrique Mosquera Acosta (2), Taras Woroniuk i Robert Pałka. W zespole gospodarzy rzutu karnego nie wykorzystał Dawid Przybylski. W drugim spotkaniu Jeziorak Załom pewnie pokonał na wyjeździe Sarmatę Dobra 5:1, choć przegrywał po golu Jakuba Zińczuka. Hat-tricka w drużynie „szerszeni" skompletował Maciej Ciszewski, a kolejne bramki dołożyli: Dominik Ochman i Damian Krawczyk.

W Grupie 2 Hutnik przegrał u siebie z Arkonią 1:4. Od 32. minuty gospodarze mieli na boisku jednego zawodnika mniej, bo czerwoną kartkę otrzymał Jehor Kokil. Bramkę dla Hutnika strzelił Zdzisław Szwąder, a dla Arkonii trafiali: Andrij Żupanow, Adrian Gościło, Hubert Zarzycki i Krzysztof Suwalski.

- Przed derbami spodziewaliśmy się ciężkiego spotkania, bo każdy z nas ma swoje cele - powiedział po meczu Marcin Lis, trener Hutnika Szczecin. - Gra z faworytem do awansu, jak i derby spowodowały, że mecz do czerwonej kartki był w miarę wyrównany. Wtedy jeden z naszych zawodników za krytykowanie sędziego, otrzymał czerwoną kartkę i od tego momentu mecz nabrał innego wymiaru. Arkonia miała piłkę, a my czekaliśmy na swoje szanse. Udało się strzelić bramkę kontaktową na 1:2 i pomimo dwóch kolejnych sytuacji, to było wszystko, co mogliśmy zrobić. Arkonia wykorzystała nasze błędy i przegraliśmy 1:4. Jednak z boiska schodziliśmy z podniesioną głową, bo przez większą część spotkania mieliśmy jednego zawodnika mniej, a i tak wyglądaliśmy solidnie. Z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej.

Stal Szczecin pokonała u siebie Iskrę Banie 4:3. Bramki dla gospodarzy zdobyli: Jakub Wośkowiak (2), Adrian Krzywicki i Wiktor Woźnicki, który wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem i zapewnił szczecinianom zwycięstwo. Dla Iskry gole strzelali: Bartłomiej Woźniewski (2) i Kamil Karbowski. ©℗ (PR)