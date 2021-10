Piłka nożna. Ofensywna niemoc Pogoni

Od poniedziałku, po smutnej powrotnej podroży z Płocka z przegranego meczu z Wisłą, piłkarze Pogoni Szczecin rozpoczęli przygotowania do kolejnego, sobotniego meczu 12. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok, który na Twardowskiego rozpocznie się o godz. 17.30. Plan zajęć kończącego się tygodnia był bardzo obfity, a podopieczni trenera Kosty Runjaica trenowali codziennie. W piątek (22.10) kadra meczowa uda się tradycyjnie na zgrupowanie przedmeczowe do hotelu.

Portowcy w tym sezonie grają seriami. Rozpoczęli w miarę dobrze, później przyszła seria pechowych remisów i wyposzczonych w końcówkach zwycięstw. Następnie dwie wygrane zwiastujące nadzieję, przesłonięte zostały zasłużoną porażką z dołującą Wisłą Płock. Najgorsze, że w tym meczu Pogoń praktycznie nie przeprowadzała ofensywnych akcji i nie stwarzała sobie podbramkowych sytuacji. Strzelał jedynie Maciej Żurawski, lecz nie były to najlepsze uderzenia, a gdy po kontrze trafiła się jedyna tzw. setka, to Michał Kucharczyk się potknął.

Od lat brakuje Pogoni napastnika z prawdziwego zdarzenia, a w Płocku szwankowała też gra ofensywna pomocników. Teoretycznie klubowa kadra jest szeroka i dobra, ale tej jesieni prześladuje portowców plaga kontuzji. Kilkunastu piłkarzy narzeka lub narzekało na problemy natury zdrowotnej. Gdy wracają do treningów, nie zawsze od razu dochodzą do optymalnej formy. Brakuje szczególnie liderów, którzy mogliby „pociągnąć" mecz. Liczyliśmy, że takim może stać się Rafał Kurzawa, bo obiecujące były jego początki na Twardowskiego. Teraz w jego przypadku wygląda to już jednak dużo gorzej. Czy to efekt przebytej kontuzji, czy przesunięcie ze skrzydła do środka pola? Bo na skrzydłach wybór jest większy, ale w środku - szczególnie po zdrowotnych problemach Kacpra Kozłowskiego - brakuje graczy, zwłaszcza o ofensywnych walorach. Trener Kosta Runjaic będzie miał więc spory problem, by wymyślić optymalny skład na Jagę. A może by tak Kucharczyka do ataku, a Lukę Zahovića na środek pomocy...? ©℗

(mij)

W 12. KOLEJCE GRAJĄ

Piątek

Radomiak - Górnik Ł. 18.00

Lech - Wisła P. 20.30

Sobota

Raków - Termalica 12.30

Lechia - Górnik Z. 15.00

POGOŃ - Jagiellonia 17.30

Wisła K. - Śląsk 20.00

Niedziela

Zagłębie - Cracovia 15.00

Warta - Stal 17.30

Piast - Legia 20.00

TABELA PO 11 KOLEJKACH

1. Lech Poznań 24 23-6 7 3 1

2. Lechia Gdańsk 22 20-9 6 4 1

3. Raków Częstochowa 21 21-14 6 3 1

4. POGOŃ Szczecin 19 16-9 5 4 2

5. Śląsk Wrocław 17 15-14 4 5 2

6. Cracovia Kraków 16 18-18 4 4 3

7. Jagiellonia Białystok 16 12-12 4 4 3

8. Stal Mielec 15 15-18 4 3 4

9. Zagłębie Lubin 15 13-17 5 0 5

10. Piast Gliwice 14 14-15 4 2 5

11. Wisła Kraków 14 14-16 4 2 5

12. Górnik Zabrze 13 13-15 4 1 5

13. Wisła Płock 13 18-17 4 1 6

14. Radomiak Radom 13 12-11 2 7 2

15. Legia Warszawa 9 10-13 3 0 6

16. Termalica Nieciecza 7 10-15 1 4 5

17. Warta Poznań 7 8-15 1 4 6

18. Górnik Łęczna 6 9-27 1 3 7