Piłka nożna. Pogoń zagra w Płocku z Wisłą

Po przerwie spowodowanej meczami reprezentacji narodowej, podczas tego weekendu piłkarze PKO BP Ekstraklasy powracają na ligowe stadiony, a Pogoń Szczecin w niedzielę o godz. 12.30 w Płocku zagra z tamtejszą Wisłą, na stadionie, który podobnie jak nasz na Twardowskiego, także jest w trakcie gruntownej przebudowy.

Po serii remisów Pogoń wygrała dwa ostatnie mecze i awansowała na III miejsce w tabeli, co kibiców napełniło optymizmem, a przerwa powinna także sprzyjać portowcom, gdyż wielu z nich trapiły mniej lub bardziej drobne urazy czy poważniejsze kontuzje.

Piłkarze powołani do różnych reprezentacji powrócili już do Szczecina. W tej grupie są przedstawiciele seniorskich kadr: Kacper Kozłowski (choć jest jeszcze juniorem) i Luka Zahović, a także piłkarze młodszych kategorii wiekowych: Maciej Żurawski, Mariusz Fornalczyk oraz Mateusz Łęgowski.

Po czterech dniach wolnych od treningów i krótkim urlopie podarowanym przez trenera Kostę Runjaica, portowcy powrócili do pracy, a na bezpośrednie przygotowania do pojedynku z nafciarzami niemiecki szkoleniowiec przeznaczył pięć dni.

Zespół Pogoni trenował w grodzie Gryfa od wtorku i zgodnie z planem ma to czynić do piątku. W środę przeprowadzono dodatkowy poranny trening na siłowni. W sobotę piłkarze wraz ze sztabem wylatują samolotem na mecz do Płocka, a przedmeczowy, ostatni trening w tym tygodniu, odbędzie się już w mieście naszego niedzielnego rywala. (mij)

W 11. kolejce grają

SOBOTA

Górnik Ł. - Piast 12.30

Termalica - Lechia 15.00

Górnik Z. - Wisła K. 17.30

Śląsk - Raków 20.00

NIEDZIELA

Wisła P. - POGOŃ 12.30

Cracovia - Warta 15.00

Legia - Lech 17.30

PONIEDZIAŁEK

Stal - Zagłębie 18.00

Jagiellonia - Radomiak 20.30

Tabela po 10 kolejkach

1. Lech Poznań 21 22-6 6 3 1

2. Lechia Gdańsk 19 18-9 5 4 1

3. POGOŃ Szczecin 19 16-8 5 4 1

4. Raków Częstochowa 18 19-13 5 3 1

5. Śląsk Wrocław 17 14-12 4 5 1

6. Jagiellonia Białystok 15 11-11 4 3 3

7. Zagłębie Lubin 15 11-13 5 0 4

8. Cracovia Kraków 13 16-18 3 4 3

9. Piast Gliwice 13 13-14 4 1 5

10. Górnik Zabrze 13 13-14 4 1 4

11. Stal Mielec 12 11-16 3 3 4

12. Radomiak Radom 12 11-10 2 6 2

13. Wisła Kraków 11 13-16 3 2 5

14. Wisła Płock 10 17-17 3 1 6

15. Legia Warszawa 9 10-12 3 0 5

16. Termalica Nieciecza 7 10-13 1 4 4

17. Warta Poznań 7 8-13 1 4 5

18. Górnik Łęczna 5 8-26 1 2 7