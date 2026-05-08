Piłka nożna. Nowy projekt Świtu Szczecin. Szukają nowych Leśniaków

Świt Szczecin walczy na drugoligowym froncie o bezpieczną lokatę w tabeli, ale myśli też o przyszłości. Jej solidną podstawę ma stanowić współpraca z klubami i wyszukiwanie talentów w całym województwie zachodniopomorskim. Podpisał już umowy z 10 klubami partnerskimi.

Pomysł dyrektora

Co skłoniło klub ze Skolwina do projektu na tak dużą skalę?

– Wiadomo nie od dzisiaj, że największe talenty piłkarskie, nie tylko w Polsce, pochodzą z małych miejscowości. Cała idea i pomysł zrodziły się w głowie dyrektora naszej akademii, Tomasza Brzozowskiego – tłumaczy prezes Świtu, Paweł Adamczak.

Pierwszą umowę podpisano w dniu inauguracji rundy wiosennej, a partnerem był Mechanik Warnice. W krótkim czasie, bo po dwóch miesiącach, Świt sfinalizował umowy z dziesięcioma klubami, a jeden z nich Orzeł Międzyrzecz jest spoza granic zachodniopomorskiego, z województwa lubuskiego.

Tym w pewnym sensie jubileuszowym była Radowia Radowo Małe, a do złożenia podpisów doszło tydzień temu w dniu meczu Świtu z Podbeskidziem. Młodzież z akademii Radowii miała okazję wyprowadzić na boisko piłkarzy gości, czyli Podbeskidzia, bo taki zwyczaj chcą wprowadzić działacze, żeby właśnie dzieci z klubów partnerskich wyprowadzały zawsze gości, a drużynę gospodarzy młodzież z akademii Świtu. W chwili obecnej na liście klubów partnerskich znajdują się: Mechanik Warnice, Świnoujska Akademia Futbolu, KS Wołczkowo – Bezrzecze, Orzeł Międzyrzecz, AP Technik Świdwin, Spójnia Świdwin, ABC Futbolu Barlinek, Odrzanka Radziszewo, LKS Radowia Radowo Małe i MKS Pomorzanin Nowogard. Z Pomorzanina wywodzi się jeden z najbardziej znanych piłkarzy z naszego regionu, Marek Leśniak. Jak ma wyglądać współpraca Świtu z klubami partnerskimi i wyławianie piłkarskich perełek, może na miarę Leśniaka?

Nauka na boisku i w szkole

– Chcemy, żeby młodzież z klubów partnerskich w wieku 14-15 lat trafiała do naszych klas sportowych na poziomie liceum – mówi Adamczak.

Od czterech lat Świt posiada klasy sportowe w XVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Hożej w Szczecinie, więc obecnie funkcjonuje jedna klasa w każdym roczniku. Wieloletnim dyrektorem szkoły był Mirosław Żylik, w przeszłości piłkarz Świtu. Szkoła ma duże tradycje piłkarskie, bo już wcześniej istniały klasy sportowe, tyle, że pod patronatem ZZPN. Uczęszczało do niej wielu znanych później piłkarzy. Absolwentem jest między innymi Dawid Kort, czołowy zawodnik obecnego Świtu.