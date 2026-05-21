Piłka nożna. Mundial z Husseinem Ali, Pogoń z premią

Hussein Ali przed meczem Pogoni Fot. Wiola UFLAND

Obrońca Pogoni Szczecin Hussein Ali znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Iraku na zbliżające się mistrzostwa świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.

Ali jest etatowym reprezentantem Iraku. W barwach swojej ojczyzny rozegrał dotychczas 25 meczów i zdobył 1 bramkę. W Pogoni Irakijczyk zadebiutował we wrześniu 2025 roku. W przegranym spotkaniu z Lechią 3:4 wszedł na murawę na ostatnie 8 minut. Łącznie w tym sezonie w Pogoni zagrał w 15 meczach. 6 spotkań rozpoczynał w wyjściowym składzie, ale tylko raz spędził na boisku pełne 90 minut. W dorobku Husseina Ali są dwa strzelone gole w ekstraklasie, w tym gol w ostatnim meczu dający zwycięstwo w nad Zagłębiem w Lubiniu 1:0 i utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie

Przed mundialem Irakijczyków czekają jeszcze towarzyskie mecze z Andorą (29 maja) i Hiszpanią (4 czerwca) podczas zgrupowania w Hiszpanii, a także kontrolne starcie z Wenezuelą, które zostanie rozegrane 9 czerwca w Stanach Zjednoczonych. Na samych mistrzostwach Irak w grupie I zmierzy się z Norwegią (17 czerwca), Francją (22 czerwca) i Senegalem (26 czerwca).

Hussain Ali jest jedynym piłkarzem Pogoni z szansą na występ na mistrzostwach świata. Jego udział w mundialu to konkretne premie dla szczecińskiego klubu. Za każdy dzień gracza na turnieju FIFA będzie wypłacać klubom ponad 11 tysięcy dolarów. Jak wylicza portal goal.pl Pogoń może dostać od FIFA około 280 tysięcy dolarów, co według medialnych doniesień ma być równowartością prawie dwuletniej pensji jaką Hussein Ali pobiera w Szczecinie. Jego kontrakt z Pogonią obowiązuje do lata 2028 roku z opcją przedłużenia o rok.

Występ na mundialu to także dla Irakijczyka szansa na pokazanie się piłkarskiemu światu i okazja na transfer.

(woj)

