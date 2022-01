Piłka nożna. Michniewicz za sterami reprezentacji

Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie ogłosił w poniedziałek (31 stycznia), że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Czesław Michniewicz. 52-letni trener podpisał kontrakt do końca roku.

- Po wielu rozmowach, analizach i dłuższym zastanowieniu dokonałem wyboru, z którego jestem zadowolony i uważam za najlepszy z możliwych w obecnych warunkach. Trener Czesław Michniewicz przekonał mnie swoim konkretnym planem. Naszym głównym celem są mecze barażowe i w co obaj wierzymy awans na mistrzostwa świata w Katarze - powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

Poszukiwania nowego selekcjonera kadry rozpoczęły się pod koniec grudnia, gdy dotychczasowy trener Paulo Sousa zdecydował się związać z brazylijskim Flamenco. Kilkutygodniowy serial miał wielu aktorów i burzliwe zwroty akcji. Od samego początku głównym kandydatem był były selekcjoner kadry Adam Nawałka. Kilku dziennikarzy-celebrytów na swoich profilach społecznościowych już przed kilkunastoma dnia powitało Nawałkę ponownie w reprezentacji. Tymczasem prezes PZPN Cezary Kulesza cały czas rozmawiał z innymi kandydatami. O posadę w reprezentacji Polski starali się m.in. Fabio Cannavaro, Andrij Szewczenko, a w grze byli także polscy szkoleniowcy m.in Jan Urban.

PZPN zdecydował się jednak postawić na Czesława Michniewicza, który przejmuje kadrę 52 dni przed pierwszym barażowym meczem o awans do mistrzostw świata 2022. 24 marca Polska w Moskwie w półfinale baraży zagra z Rosją. Tylko zwycięstwo z Rosją przedłuży nadzieje na występ na MŚ, ale w drodze na turniej finałowy reprezentacja prowadzona przez Czesława Michniewicza będzie musiała pokonać jeszcze jedną przeszkodę. W decydującym meczu barażowym spotka się ze Szwecją lub Czechami.

Czesław Michniewicz jest w Polsce trenerem o uznanej renomie. Pracował w kilku klubach ekstraklasy. W kwietniu 2015 został trenerem Pogoni Szczecin, z którą wywalczył na koniec sezonu 2015/16 szóste miejsce w ekstraklasie. Pomimo najlepszego wyniku portowców od lat klub nie przedłużył z Michniewiczem umowy, zatrudniając w jego miejsce Kazimierza Moskala.

W 2017 roku Michniewicz objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21, z którą awansowa do turnieju finałowego mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej. Ostatnim miejscem pracy nowego selekcjonera kadry była Legia Warszawa, którą w poprzednim sezonie doprowadził do mistrzostwa Polski. Posadę w Legii Michniewicz stracił pod koniec października 2021 po serii porażek stołecznego klubu. (woj)