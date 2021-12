Piłka nożna. Remis Pogoni w doliczonym czasie

Piłkarze Pogoni pozostali niepokonana drużyną własnego stadionu, ale nie zdołali podtrzymać trwającej od początku października zwycięskiej passy na Twardowskiego. Po raz drugi w sezonie zremisowali na własnym stadionie, a punkt portowcy uratowali w doliczonym czasie gry.

Pogoń Szczecin - Warta Poznań 1:1 (0:0) 0:1 Zrelak (74), 1:1 Triantafyllopoulos (90+4)

Pogoń: Stipica - Stolarski (58, Łęgowski), Triantafyllopoulos, Zech, Mata (83. Matynia)- Kucharczyk, Żurawski (79. Parzyszek), Kowalczyk, Carlos (79. Fornalczyk), Grosicki - Zahović (83. Stasiak).

Warta: Lis – Grzesik, Ivanov, Szymonowicz, Kupczak, Kiełb – Papeau (87. Burman), Czyż (90. Fiedosiewicz), Kopczyński (46. Ławniczak), Czyżycki (67. Kuzimski) – Zrelak.

Żółte kartki: Stolarski - Czyż. Widzów: 6488.

Bez pięciu kontuzjowanych zawodników - Kozłowskiego, Kurzawy, Drygasa, Smolińskiego i Gorgona oraz pauzującego za kartki Dąbrowskiego przystąpiła do ostatniego jesiennego meczu Pogoń. Pierwsza połowa nie była w wykonaniu szczecinian efektowna. Wprawdzie w pierwszym etapie zamknęli rywali na ich połowie i mieli wyraźną przewagę w posiadaniu piłki i wymienionych podaniach, ale wraz z upływem czasu gra coraz bardziej się wyrównywała. W I połowie to goście stworzyli tymczasem więcej sytuacji bramkowych. W 23 minucie kibice obejrzeli pierwszy celny strzał na bramkę. Czyż uderzył w środek bramki, ale pewnie interweniował Stipica. Jeszcze lepszą okazję Warta miała w 32 minucie. Sędziowie nie dostrzegli ewidentnego spalonego. Zrelak znalazł się sam na sam ze Stipicą, ale szczeciński bramkarz wygrał ten pojedynek. Warta miała tuż przed przerwa jeszcze jedną okazję bramkową, ale strzał Czyża odbił bramkarz Pogoni. Portowcy przez pierwsze 45 minut nie oddali celnego strzału na bramkę i nie zagrozili poważniej Warcie.

Tuż po wznowieniu gry dobrą akcje rozegrali Zahović z Grosickim, ale dwa kolejne dogrania na pole karne byłego reprezentanta Polski nie znalazły adresatów. Aktywny Grosicki jeszcze kilka razy zakręcił defensywą Warty, ale to Kowalczyk oddał pierwszy celny strzał na poznańska bramkę. Uderzył jednak wprost w bramkarza Lisa. Goście groźniej zaatakowali dopiero w 74 minucie. Na lewym skrzydle obrońców Pogoni wymanewrował Ivanov, dograł piłkę wzdłuż linii bramkowej do Zrelaka, który posłał ją do siatki.

Trener Runjaic dokonał szybko czterech zmian i to wprowadzony na plac gry Parzyszek groźnie strzelał. Pogoń miała też serie rzutów rożnych, ale kolejne dośrodkowania nie przynosiły efektu. Dopiero odegranie Fornalczyka do wbiegającego w pole karne Triantafyllopoulosa zakończyło się celnym strzałem. Pogoń uratowała tym samym remis w przedostatniej doliczonej minucie i zapewnił sobie pozycje wicelidera jesieni PKO BP Ekstraklasy.

(woj)