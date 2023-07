Piłka nożna. Mecz Pogoni ze Śląskiem będzie przełożony

Pogoń czeka w czwartek mecz pucharowy z Linfield FC i prawdopodobnie wolny weekend. Fot. Ryszard Pakieser

Wszystko wskazuje na to, że w niedzielny popołudnie nie dojdzie do ligowego pojedynku Śląska Wrocław z Pogonią. Szczeciński klub złożył już odpowiedni wniosek i Departament Logistyki Rozgrywek poinformował, iż w przypadku awansu Pogoni do 3. rundy kwalifikacji rozgrywek UEFA Conference League spotkanie ze Śląskiem we Wrocławiu zostanie przełożone. Nowy termin meczu zostanie ustalony później i będzie uzależniony od dalszych wyników Pogoni w kwalifikacjach rozgrywek UEFA.

Pogoń jest jedną nogą w 3. rundzie kwalifikacji UEFA Conference League. W pierwszym wyjazdowym meczu 2. rundy szczecinianie pokonali Linfield FC 5:2 i przed czwartkowym rewanżem na Stadionie Miejskim są zdecydowanym faworytem.

Zgodnie z przepisami Ekstraklasy SA pucharowi reprezentanci mają możliwość przełożenia dwóch meczów ligowych w trakcie trwania eliminacji. Ze swoich uprawnień do przełożenia meczów ligowych skorzystały już w drugiej kolejce Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Legioniści przełożyli mecz z Cracovią a mistrz Polski z Koronę.

Pogoń, która od trzech sezonów gra w UEFA Conference League, nigdy wcześniej nie skorzystała z przywileju przekładania ligowych spotkań. Możliwość przełożenie meczu ze Śląskiem trener portowców Jens Gustafsson zasygnalizował już na konferencji po niedzielnym pojedynku z Widzewem.

(woj)