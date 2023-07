Piłka nożna. Pomóżmy Robertowi Dymkowskiemu

Robert Dymkowski strzelił dla Pogoni ponad 100 bramek. Fot. Ryszard PAKIESER

Robert Dymkowski były piłkarz szczecińskiej Pogoni, a do niedawna trener drużyny szczecińskiego klubu z Twardowskiego występującej w kobiecej Orlen Ekstralidze, zmaga się ciężką chorobą. Szansą na spowolnienie jej objawów jest kosztowna terapia stosowana już na świecie. Na portalu zrzutka.pl legenda Pogoni zbiera środki na tę terapię.

„Nazywam się Robert Dymkowski (Dymek). Zdiagnozowano u mnie ALS/SLA, czyli stwardnienie zanikowe boczne. Jest to choroba neurodegeneracyjna neuronu ruchowego, która cały czas postępuje i prowadzi do osłabienia mięśni, ich zaniku, odebrania mowy i możliwości samodzielnego oddychania, a w konsekwencji utraty ruchomości i śmierci. Nie ma lekarstwa na stwardnienie zanikowe boczne, ale są dostępne terapie lekowe jedynie spowalniające postęp choroby. Zbieram pieniądze na rehabilitację, leczenie i poprawę jakości życia. Rehabilitacja pomoże mi zachować sprawność fizyczną. Leczenie pozwoli mi spowolnić postęp choroby i zmniejszyć objawy. Poprawa jakości życia pozwoli mi radzić sobie jak najdłużej, w miarę samodzielne. Tak, jestem osobą z niepełnosprawnością w znacznym stopniu. Jeszcze kilka miesięcy temu ciężko było by mi w to uwierzyć. Choroba odebrała mi siłę rąk. Mięśnie samoistnie zaczęły zanikać. Nie jestem już w stanie samodzielnie ubrać się czy umyć, co dla mnie, jako osoby, która większość życia poświęciła sportowi - piłce nożnej jako zawodnik, trener i działacz, jest niezwykle trudne. Obecnie muszę się z tym mierzyć i na pewno łatwo się nie poddam. Chcę walczyć o jak najdłuższą sprawność mojego organizmu. Pieniądze zebrane na zbiórce zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów rehabilitacji w tym pobytów w ośrodkach rehabilitacyjnych takich jak Ośrodek Rehabilitacyjny Neuron, a w przyszłości specjalistycznej opieki domowej oraz zakupu sprzętu medycznego (łóżka elektrycznego, wózka inwalidzkiego, podnośnika, pionizatora itp.). Na świecie są dostępne terapie lekowe spowalniające postęp choroby, z których również chciałbym skorzystać, niestety bardzo kosztowne. Niezbędne będzie również dostosowanie mieszkania oraz samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Jestem wdzięczny za każdą pomoc. Twoja darowizna pozwoli mi walczyć z chorobą i poprawić jakość mojego życia. Dziękuję!" - napisał Robert Dymkowski w opisie zbiórki na portalu zrzutka.pl .

Na konto zbiórki już wpłynęły pierwsze wpłaty, a akcję rozpropagowują już przyjaciele piłkarza m.in. z SALOS-u Szczecin. (woj)