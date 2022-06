Piłka nożna. Maciej Stolarczyk w Jagielloni

Maciej Stolarczyk został nowym trenerem piłkarzy występującej w PKO BP Ekstraklasie Jagiellonii Białystok i będzie ich prowadził w sezonie 2022/23. Jako bardzo młody piłkarz trafił do Pogoni Szczecin z Gryfa Słupsk, wywalczył sobie miejsce w ekstraklasowym zespole i przez wiele sezonów występował na Twardowskiego. Odszedł do Widzewa Łódź, ale po roku powrócił na Twardowskiego. Następnie przez kilka sezonów należał do „złotej drużyny” Henryka Kasperczaka, czyli Wisły Kraków, która w sezonie 2002/03 podbiła piłkarską Europę, eliminując AC Parmę, Schalke 04 Gelsenkirchen, a także tocząc niezapomniane boje z rzymskim Lazio. Wspólnie z „Białą Gwiazdą” sięgnął po trzy tytuły mistrza Polski i jeden Puchar Polski. Ekstraklasową przygodę zakończył w GKS-ie Bełchatów. Był również powoływany do reprezentacji Polski, w której wystąpił osiem razy.

Karierę trenerską rozpoczynał w Pogoni, gdzie najpierw pracował w akademii, a później w pierwszym zespole. Następnie przez wiele lat pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Polski młodszych kategorii wiekowych: U-17, U-19, U-20 i U-21, a z tej ostatniej, po przegranych w tym miesiącu eliminacjach do mistrzostw Europy, trafił do Białegostoku. W tzw. międzyczasie miał jeszcze styczność z ekstraklasowym futbolem jako dyrektor sportowy Pogoni, skąd nagle odszedł do Krakowa i w latach 2018-2019 pełnił funkcję pierwszego trenera Wisły.

(mij)

Fot. Jagiellonia.pl