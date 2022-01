Piłka nożna. 50 lat Stolarczyka

W sobotę (15 stycznia) swoje 50. urodziny obchodzi były piłkarz, trener i dyrektor sportowy Pogoni Szczecin - Maciej Stolarczyk. Wychowanek Gryfa Słupsk, z którego trafił do Pogoni, w granatowo-bordowych barwach zadebiutował w ekstraklasie.

Występował również w Widzewie Łódź i GKS Bełchatów, ale największe sukcesy odnosił w krakowskiej Wiśle, z którą zdobył trzy mistrzostwa Polski (2003, 2004, 2005) oraz jeden krajowy puchar (2003). W reprezentacji Polski w latach 1994-2005 rozegrał 8 spotkań. Po zakończeniu kariery trener, prowadził między innymi Pogoń, Wisłę Kraków i reprezentację Polski do lat 20. Obecnie jest selekcjonerem kadry narodowej do lat 21 i kandydatem do zajęcia miejsca zwolnionego przez Paulo Sousę...

(mij)