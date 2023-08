Piłka nożna. Łęgowski we Włoszech. Transfer do US Salernitany za 3 mln euro

Mateusz Łęgowski będzie kontynuował karierę we Włoszech

Mateusz Łęgowski jest o krok od transferu do włoskiej serie A. 20-letni pomocnik Pogoni Szczecin przejdzie testy medyczne w US Salernitanie. To ostatni krok przed oficjalnym ogłoszeniem transferu do klubu, którego trenerem jest były selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa.

Włoskie media informują, że kluby uzgodniły już warunki transferu. Mateusz Łęgowski ma kosztować trzy miliony euro i będzie to czwarty w historii Pogoni najgłośniejszy transfer. Więcej klub ze Szczecina zarobił wcześniej tylko na sprzedaży Sebastiana Walukiewicza, Adama Buksy i Kacpra Kozłowskiego.

Łęgowski do Akademii Pogoni trafił w 2016 roku, a już w wieku 18 lat zadebiutował w ekstraklasie. W pierwszej drużynie Pogoni rozegrał łącznie 51 spotkań, w tym 47 w ekstraklasie i 4 w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Pomocnik ma na koncie 4 bramki w Pogoni i debiut w seniorskiej reprezentacji Polski.

Odejście Łęgowskiego będzie kolejnym osłabieniem portowej „jedenastki" w ostatnim czasie. Na początku sierpnia Pogoń sfinalizowała transfer Sebastiana Kowalczyka do Houston Dynamo. Przed sezonem zespół opuścił inny podstawowy pomocnik Damian Dąbrowski, a ostatnio kontuzji nabawił się Marcel Wędrychowski.

Nowy klub Mateusza Łęgowskiego Salernitana w niedzielę wyjazdowym meczem z AS Roma zainauguruje sezon w Serie A.

(woj)