Piłka nożna. Kozłowski w Opalenicy

W poniedziałek w Opalenicy rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed mistrzostwami Europy, a wśród powołanych przez selekcjonera Paulo Sousę znalazł się m.in. Kacper Kozłowski z Pogoni Szczecin. W tym samym miejscu w drugiej połowie czerwca do sezonu przygotowywać się będą portowcy.

Na zgrupowaniu od środy przez pięć dni zawodnikom będą towarzyszyć ich bliscy. Obiekt będzie zamknięty dla dziennikarzy i kibiców. Wszyscy, również rodziny zawodników, będą badani w Opalenicy pod kątem Covid-19. W trakcie zgrupowania planowane jest szczepienie piłkarzy, co ma pozwolić na bezpieczniejsze przygotowania i uniknięcie ryzyka w czasie samego turnieju. W trakcie obozu będą przygotowane dla piłkarzy różne atrakcje, a program artystyczny jest bogaty.

Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. W jego trakcie polscy piłkarze zagrają dwa towarzyskie spotkania (1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i 8 czerwca z Islandią w Poznaniu). Od 9 czerwca bazą kadry będzie hotel w Sopocie. Występ w fazie grupowej ME, które rozpoczną się 11 czerwca, Polacy zainaugurują 14 czerwca meczem ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca biało-czerwoni ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją. Wszystkie mecze Euro 2020 pokaże Telewizja Polska.

(mij)