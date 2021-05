Piłka nożna. Kibice wracają po 8 miesiącach. Ostatnia szansa na zdobycie wejściówki

Po blisko ośmiomiesięcznej przerwie na trybuny stadionów piłkarskiej ekstraklasy powrócą kibice. Ostatni mecz sezonu Pogoni z Rakowem Częstochowa obejrzy 2247. To 25-procent aktualnej pojemności budowanego stadionu.

Pogoń w sezonie 2020/2021 rozegrała w Szczecinie tylko dwa mecze z udziałem publiczności. Kibice mieli okazję zobaczyć portowców w meczu trzeciej i czwartej kolejki ekstraklasy z Wisłą Kraków i Śląskiem Wrocław. Dostępna była wówczas tylko jedna stara trybuna, pozostały były wówczas jeszcze w budowie. Kolejny domowy mecz Pogoni z Jagiellonią został przełożony z 3 na 30 października i nie zobaczyli go już kibice. Od 17 października mecze ekstraklasy odbywał się już bez publiczności.

Obecnie Pogoń ma możliwość przyjęcia 2247 widzów, a więc dwie trybuny zostaną wypełnione w 25-procentach. Tym samym na kończącym rozgrywki ekstraklasy meczu Pogoni zasiądzie rekordowa w tym sezonie liczba kibiców. Spotkania z Wisłą i Śląskiem obserwował z trybun niespełna 1900 widzów. Niedzielne spotkanie będzie też oficjalnym otwarciem niemal połowy nowego Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera i pierwszym meczem, na którym kibice będą obecni na nowej części obiektu.

Bilety na to spotkanie sprzedawane w trzech pulach rozeszły się błyskawicznie. Ostatnia szansa na zdobycie wejściówki na mecz, po którym Pogoń będzie świętować brązowy medal, a Raków wicemistrzostwo Polski, może pojawić się w piątek rano. O godz. 10 klub planuje ewentualną sprzedaż otwarta biletów niewykorzystanych przez partnerów bądź ewentualnych zwrotów wcześniej zakupionych.

Pogoń przygotował także przewodnik dla kibiców przed niedzielnym meczem. Bramy stadionu zostaną otwarte na dwie godziny przed pierwszym gwizdkiem o godz. 15.30. Wejście na teren stadionu odbywać się będzie od ulicy Witkiewicza (dla trybuny A) i od ulicy Karłowicza (dla trybuny B). Następnie należy udać się do oznaczonych kołowrotków i wejść mobilnych prowadzących do odpowiedniej trybuny i sektora. Numer wejścia, trybuny i sektora znaleźć można na swoich biletach. Punkty reklamacyjne będą mieściły się w pawilonie kasy (dla trybuny B) oraz w niebieskim budynku administracyjnym klubu (dla trybuny A). Parking stadionu nie będzie jeszcze czynny. Organizatorzy apelują także, aby nie parkować samochodów na drodze prowadzącej do bramy wjazdowej na obiekt od ul. Witkiewicza

(woj)