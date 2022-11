Piłka nożna. Koutris w Pogoni?

Dwa greckie portale internetowe poinformowały, że piłkarz Olympiakosu Pireus, reprezentant Grecji 27-letni Leonardo Koutris, lewy obrońca, posiadający także brazylijskie obywatelstwo, gdyż urodził się w Ameryce Południowej, udaje się do Polski, żeby sfinalizować transfer do występujące w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin.

Koutris jest wychowankiem greckiego klubu Ergotelis, a później grał w PAS Giannina i Realu Mallorca. Ostatnio w latach 2020-2022 przebywał na wypożyczeniu w Fortunie Duesseldorf, w której zagrał łącznie 29 meczów i zanotował 3 asysty. Jest 7-krotnym reprezentantem Grecji i ma za sobą występy w Lidze Mistrzów w sezonie 2017/2018. Obrońca zmagał się z zerwaniem więzadeł krzyżowych, przez które musiał pauzować od marca do grudnia 2020 roku. Przed tą poważną kontuzją znajdował się na liście życzeń Benfiki Lizbona i był łączony z transferem do West Hamu United. Wtedy Olympiakos Pireus żądał co najmniej 10 milionów euro...

Wcześnie mówiło się, że jest już niemal dogadany z ekstraklasowym liderem Rakowem Częstochowa, a trener Marek Papszun wiąże z jego grą spore nadzieje. W Pogoni na tej pozycji grają Leo Borges i Luisa Mata, ale temu drugiemu kończy się kontrakt, a latem byli już chętni na jego pozyskanie. (mij)