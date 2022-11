Piłka nożna. Kotwica liderem II-ligowej jesieni

Wiosną piłkarze Kotwicy Kołobrzeg występowali w III lidze i do ostatniej kolejki walczyli o awans, co im się ostatecznie udało, a w II lidze robią furorę, bo po pierwszej rundzie i dwóch kolejkach rewanżów, są samodzielnym liderem tabeli, co jak na beniaminka jest czymś niemal niespotykanym.

Po awansie kołobrzeskich piratów objął nowy trener, Marcin Płuska, wcześniej prowadzący Olimpię Grudziądz, z którą Kotwica rywalizowała o awans. Wraz ze szkoleniowcem do Kołobrzegu przeniosła się spora grupa piłkarzy grudziądzkich. Po ostatniej kolejce Olimpia złożyła doniesienie do PZPN-u o podejrzeniu nieprawidłowości na finiszu III-ligowych rozgrywek sugerując, że Kotwica motywowała rywali Olimpii do lepszej gry. Wydział Dyscypliny PZPN wszczął postępowanie w tej sprawie, przesłuchał wielu świadków i zgromadził sporo dokumentów, a na nasze zapytanie otrzymaliśmy odpowiedź, że już w najbliższych dniach ogłoszone zostaną rezultaty postępowania. Nieoficjalnie, od pracowników PZPN-u uzyskaliśmy informację, że Kotwicy nie grożą żadne sankcje.

Na inaugurację II-ligowych rozgrywek kołobrzeski beniaminek bezbramkowo zremisował z I-ligowym spadkowiczem Stomilem Olsztyn, a później rozpoczęła się rewelacyjna seria dziewięciu kolejnych zwycięstw, zaś szczególnie efektowna była wyjazdowa wygrana 5:1 z Hutnikiem w Krakowie. Pod koniec jesiennych rozgrywek kołobrzeżanie nie byli już tak skuteczni i zdołali wygrać jeszcze tylko dwa spotkania, czterokrotnie podzielili się z rywalami punktami, a trzy razy schodzili z boiska pokonani. Na meczach widać było, że piłkarzom znad morza nieco brakuje sił. Można się chyba było tego spodziewać, bo III-ligowe zmagania zakończyły się stosunkowo późno i do II-ligowej inauguracji było naprawdę bardzo mało czasu na króciutki choćby urlop i przygotowania do nowego sezonu.

Po 19 rozegranych w tym roku kolejkach Kotwica ma 38 punktów, na co składa się 11 zwycięstw, 5 remisów i 3 porażki. Kołobrzeżanie strzelili 29 bramek, a stracili 16 goli. Na swoim stadionie nie przegrali meczu, 7 razy wygrywając i trzykrotnie remisując. Nad wiceliderującym KKS-em 1925 Kalisz mają 3 punkty przewagi, a przypomnijmy, że dwa czołowe zespoły bezpośrednio awansują do I ligi. Od pierwszego zespołu ze strefy premiowanej barażami o awans, czyli Polonią Warszawa, Kotwica ma 4 punkty więcej. Najlepszy zespół poza 4-drużynową barażową strefą, czyli Znicz Pruszków, dzieli od piratów aż 9 punktów. Jak na beniaminka są to naprawdę rewelacyjne wyniki!

Po ostatnim meczu piłkarze z Kołobrzegu udali się na w pełni zasłużone urlopy, a zajęcia wznowią już we wtorek 29 listopada. Podczas przygotowań do rundy wiosennej rozegrają co najmniej 6 meczów sparingowych oraz wyjadą na zgrupowanie. Do 16 grudnia trenować będą na własnych obiektach, a od 17 grudnia do 3 stycznia będą mieć krótką przerwę świąteczną. Do treningów powrócą 4 stycznia, a w miesiącu tym planowane jest rozegranie 3 meczów sparingowych. Od 1 do 12 lutego przebywać będą na obozie przygotowawczym, podczas którego zagrają kolejne 3 spotkania kontrolne. Po powrocie ze zgrupowania, aż do pierwszego wiosennego meczu ze Zniczem w Pruszkowie (25 lub 26 lutego) trenować będą na własnych obiektach. (mij)