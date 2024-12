Piłka nożna. Kotwica Kołobrzeg bez licencji

Czy wiosną kołobrzeżanie będą mogli wyjść na boisko? Fot. Ryszard PAKIESER

Komisja do spraw Licencji Klubowych PZPN zawiesiła licencję beniaminka I ligi Kotwicy Kołobrzeg oraz nałożyła zakazy rejestracji nowych zawodników dla kołobrzeskiego klubu. Jest to efekt ogromnego kryzysu w zachodniopomorskim zespole, który od połowy rundy jesiennej przegrywał niemal wszystkie mecze (z wyjątkiem jednego).

Komisja do spraw Licencji Klubowych PZPN po analizie nadesłanych w ramach rozszerzonego nadzoru finansowego dokumentów, stwierdziła, że Kotwica Kołobrzeg nie wywiązuje się z nałożonych w ramach tego nadzoru obowiązków. W związku z powyższym wspomniana komisja postanowiła zawiesić Kotwicy licencję na rozgrywki w sezonie 2024/2025 oraz nałożyć zakaz transferowy z jednoczesnym ograniczeniem rejestracji wszystkich nowych zawodników.



Kołobrzeskiemu klubowi od powyższych decyzji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Komisji do spraw Licencji Klubowych PZPN do Komisji Odwoławczej do spraw Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. (mij)